Саша Петров не стал скрывать способы порадовать супругу по вечерам

Востребованный в России актер не так давно женился, выбрав в супруги очень красивую женщину.

Артист чуть меньше года счастлив в законном браке. Информация о бракосочетании Александра Петрова и Виктории Антоновой стала неожиданностью не только для поклонников, но и для близких друзей. Позже мужчина рассказывал, что влюбился в избранницу с первого взгляда.

Накануне 35-летний актер посетил премьеру фильма "Лед-3". На светское мероприятие Александр петров взял с собой молодую супругу. Женский журнал "Клео.ру" напоминает, что избранница на 13 лет его моложе звезды. представители прессы поинтересовались у артиста, Как ему удается сохранять любовь и нежные чувства к молодой жене. Оказалось, что у мужчины есть привычка радовать Викторию по вечерам, когда возвращается домой после работы.

Александр Петров не стал скрывать, что после женитьбы начал ощущать радость от пребывания дома. Он старается провести каждую свободную минуту рядом с любимой. Супруги вместе смотрят кино, готовят и ужинают. Самое главное – им всегда есть о чем поговорить. Для того, чтобы порадовать друг друга подарками, муж и жена не ждут особых поводов.

Напомним, что до свадьбы с Викторий Антоновой, Саша Петров почти четыре года встречался со своей коллегой. Поклонники считали, что у Стася Милославцева станет женой артиста. Он же даже не сообщил подруге о скорой свадьбе с другой женщиной. О том. что ее молодой человек женился, Милославцева узнала из прессы. За это на Петрова после регистрации брака с Антоновой обрушился шквал критики. Гневные посты писали не только поклонники, но и звезды.