Вместо жены: Маликов выбрал другую накануне Дня влюбленных

Петросян госпитализирован с переломом Тесты Партнерам Собчак вынесли приговор Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Среда 14 февраля

17:28Вместо жены: Маликов выбрал другую накануне Дня влюбленных 17:14"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох 16:53Атакованная после вечеринки Ивлеевой Лолита назвала причину отмены своих концертов 16:34Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке 16:12Changan CS 35 Plus: все дело в выхлопе 15:33Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду 15:07Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием 14:45Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина 13:47Жена сидит с ребенком, а у него любовь: Игорь Николаев расставил приоритеты 13:07"Чудо, да и только!": родившая от Бероева Алферова удивляется маленькому 12:23"Больше интима": 72-летний Садальский показал свой наконечник 11:55Joi Izakaya: в Москве продолжают экспериментировать с популярным форматом 10:43Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман 10:04Прожил с женой в нищете ради мечты: слава и падение Гарика Мартиросяна 07:53Бегом к врачу: три опасных состояния, которые нельзя игнорировать 07:26Аномальные холода обрушатся на российские регионы 06:46Названа безопасная ежедневная норма хлеба 03:47Смертельная опасность: чем точно никогда не стоит завтракать 03:14Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева 02:19"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву 01:43Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием 01:09Крах семьи обеспечен: какие женские ошибки разрушают семью 00:41Подростки и запрещенные вещества: как не упустить драгоценное время для помощи 00:20Негативные эмоции: чем полезны тревога и печаль 21:24Дети российских артистов сразятся в неравной битве 20:38"Для меня это тяжело": неплательщица Блиновская взвыла за решеткой 20:00"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты 19:18"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева 18:43Ждет результаты экспертизы: когда Блиновской вынесут приговор 18:05Самбурская показала необычный способ похудения 17:26Вставшего грудью за Киркорова Пригожина спустили с небес на землю 16:38"Мы расстались": Боня шокировала известием в преддверии Дня влюбленных 16:05Сменивший образ Киркоров шокировал россиян 15:21Пропавшую Кабаеву заметили с малышом на руках 14:34Брухунова бросила Петросяна: состояние юмориста резко ухудшилось 14:16Шалости Купидона: невероятные знакомства Кадышевой, Зыкиной и других звезд 13:12Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали 12:56Самая сексуальная пенсионерка: как одевается мама Наташи Королевой 11:43Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 11:05От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова 10:11Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки 09:08SHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 08:53Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью 08:26Как уберечь себя и родных от мошенничеств с кредитами 07:58Предрек свою смерть: какая роль Дмитрия Красилова стала роковой 07:08Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей 06:16Менингит: есть ли шанс на выздоровление и нормальную жизнь 03:17Светлана Немоляева не стала скрывать секрет сохранения идеальной фигуры 02:01Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам 01:33Раскрыт эффективный способ сохранения психического здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вместо жены: Маликов выбрал другую накануне Дня влюбленных

Вместо жены: Маликов выбрал другую накануне Дня влюбленных
2

Дмитрий Маликов буквально заставил поклонников открыть рты от удивления.

В отличие от многих коллег по цеху, исполнитель хита "Ты одна, ты такая" практически не оказывается в центре скандалов и тем более не становится их инициатором. Кажется, что поклонники так хорошо знают певца, что могут предвидеть любой его шаг. Но иногда Дмитрию Маликову все же удается поразить публику.

Не секрет, что музыкант не только успешен в карьере, но и счастлив в личной жизни. Сегодня его брак с Еленой Изаксон считается эталоном гармонии и семейной идиллии. Поэтому многие ожидали, что в преддверии 14 февраля исполнитель обязательно посвятит жене несколько добрых слов в социальных сетях. К тому же, в эту же дату она отмечает день рождения.

Однако накануне Дня влюбленных Дмитрий Маликов выбрал для публикации на своей странице другую. Вместо жены на новом снимке в блоге артиста рядом с ним появилась телеведущая Ольга Картункова. Исполнитель дал понять, что они с актрисой готовят для публики нечто интересное.

"Скоро мы вас удивим!" – подписал кадр певец.

Стоит отметить, такое неожиданное сотрудничество сильно удивило многих поклонников. Пользователи оставили под записью множество восторженных комментариев и заявили, что уже находятся в предвкушении.

"Новая интрига! Отлично, ждем", "Это будет бомба!", "Ого! Вот это коллаборация", – обрадовались фанаты.

Впрочем, пост в честь любимой женщины тоже не заставил себя долго ждать. Сегодня Дмитрий Маликов опубликовал новое видео, на котором запечатлел свою игру на клавишных. Музыкант поздравил почитателей с 14 февраля и нежно признался супруге в любви в ее день рождения.

14 февраля 2024, 17:28
Дмитрий Маликов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Дмитрия Маликова✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова

Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие
Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох

"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох
Никита Джигурда давно ассоциируется у россиян с эпатажными образами. Артист прославилась как скандальный шоумен. Сегодня далеко не все догадываются, что Никита Джигурда – актер театра и кино, музыкант и даже режиссер.

Атакованная после вечеринки Ивлеевой Лолита назвала причину отмены своих концертов

Атакованная после вечеринки Ивлеевой Лолита назвала причину отмены своих концертов
Певица обратилась к тем, кто добился отмены ее концертов по стране, с громким заявлением. Почти два месяца миновало со скандальной "голой вечеринки", но для некоторых ее участников ничего не закончилось до сих пор.

Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке

Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке
Яна Рудковская не смогла остаться в стороне и ответила обидчице поп-короля. Последние два месяца имя Филиппа Киркорова на устах у общественности как никогда.

Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду

Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду
Нельзя не отметить, как хорошо Надежда Бабкина смотрится вместе с харизматичным брюнетом. Уже много лет публика активно наблюдает как за творчеством певицы, так и за ее личной жизнью.

Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием

Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием
Наталья Подольская получила от мужа сообщение, от которого ее сердце забилось чаще. Сегодня наступил тот день, когда скандалы в мире шоу-бизнеса затихли и отошли на второй план.

Выбор читателей

13/02ВтрСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 13/02ВтрSHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 12/02ПндГоспитализированный Петросян сделал важное заявление 12/02ПндРаскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 12/02ПндTECNO SPARK 20 Pro уже доступен для российских пользователей 12/02ПндТакер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США