Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке

Яна Рудковская не смогла остаться в стороне и ответила обидчице поп-короля.

Последние два месяца имя Филиппа Киркорова на устах у общественности как никогда. В конце минувшего года певец стал гостем скандальной вечеринки, которая сильно запятнала его репутацию. Теперь публика то и дело обвиняет поп-короля в попытках обелить свое имя.

Последние два дня в Сети обсуждают ролик с выступления артиста перед раненными российскими бойцами. Если одни хвалят певца и благодарят его за помощь соотечественникам, то другие видят в его действиях лишь корыстные мотивы. К числу вторых относится и Яна Поплавская.

Ранее "Дни.ру" писали, что актриса спустила с небес на землю вставшего грудью за Киркорова Пригожина. А накануне звезда опубликовала в блоге новый пост, в котором жестко высказала свое мнение о визите Филиппа Киркорова в одну из больниц ДНР. Звезда дала понять, что не верит в искренность намерений поп-короля, и обвинила его в желании отмыться от недавнего скандала.

Впрочем, исполнитель хита "Цвет настроения синий" не остался без защиты и в этот раз. После гневной речи Яны Поплавской за него публично заступилась Яна Рудковская. Продюсер опубликовала в телеграм-канале ответный пост, в котором смачно врезала набросившейся на Киркорова и других знаменитостей артистке.

Супруга Евгения Плющенко раскритиковала слова актрисы, отметив, что добрые дела нужно приветствовать, а не осуждать. Как отметила Рудковская, сейчас любая помощь необходима, и многие звезды оказывают ее не ради одобрения. К тому же, по словам продюсера, Филипп Киркоров ездил в больницы к раненым и до скандала.

"И на самом деле, дорогая Яна, ваши чувства гораздо менее важны, чем чувства ребят там. Потому что это делалось не для вас, а для них." – ответила артистке Яна Рудковская.