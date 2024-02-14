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Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке

Рудковская смачно врезала набросившейся на Киркорова артистке
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Яна Рудковская не смогла остаться в стороне и ответила обидчице поп-короля.

Последние два месяца имя Филиппа Киркорова на устах у общественности как никогда. В конце минувшего года певец стал гостем скандальной вечеринки, которая сильно запятнала его репутацию. Теперь публика то и дело обвиняет поп-короля в попытках обелить свое имя.

Последние два дня в Сети обсуждают ролик с выступления артиста перед раненными российскими бойцами. Если одни хвалят певца и благодарят его за помощь соотечественникам, то другие видят в его действиях лишь корыстные мотивы. К числу вторых относится и Яна Поплавская.

Ранее "Дни.ру" писали, что актриса спустила с небес на землю вставшего грудью за Киркорова Пригожина. А накануне звезда опубликовала в блоге новый пост, в котором жестко высказала свое мнение о визите Филиппа Киркорова в одну из больниц ДНР. Звезда дала понять, что не верит в искренность намерений поп-короля, и обвинила его в желании отмыться от недавнего скандала.

Впрочем, исполнитель хита "Цвет настроения синий" не остался без защиты и в этот раз. После гневной речи Яны Поплавской за него публично заступилась Яна Рудковская. Продюсер опубликовала в телеграм-канале ответный пост, в котором смачно врезала набросившейся на Киркорова и других знаменитостей артистке.

Супруга Евгения Плющенко раскритиковала слова актрисы, отметив, что добрые дела нужно приветствовать, а не осуждать. Как отметила Рудковская, сейчас любая помощь необходима, и многие звезды оказывают ее не ради одобрения. К тому же, по словам продюсера, Филипп Киркоров ездил в больницы к раненым и до скандала.

"И на самом деле, дорогая Яна, ваши чувства гораздо менее важны, чем чувства ребят там. Потому что это делалось не для вас, а для них." – ответила артистке Яна Рудковская.

14 февраля 2024, 16:34
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Рудковской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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