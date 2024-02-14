Продюсер Киселев назвал причину бойкота певца SHAMAN

SHAMAN поднялся на волне патриотических настроений, однако далеко не всех артистов устраивает его нынешняя роль.

Чем популярнее становится SHAMAN, тем чаще он подвергается критике. Претензии к автору и исполнителю песен возникают самые разные, они не обязательно связаны с творческой деятельностью звезды. К примеру, художественный руководитель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев не верит в искренность звезды.

По его мнению, SHAMAN является неким патриотическим проектом. Продюсер уверен, что певец не просто позиционируется сегодня как главный патриот на оточенной эстраде, но и противопоставляется другим звездам. Владимир Киселев намекнул, что артисты умышленно бойкотируют Ярослава Дронова по этой причине.

"Артисты не хотят выступать с ним на одной сцене", – подчеркнул Владимир Киселев.

Он также не согласен с тем, что именно SHAMAN должен быть патриотом номер один, а не, к примеру, Николай Басков, Олег Газманов или Григорий Лепс. По мнению продюсера, звездам не хочется становиться свитой при молодом исполнителе.

К слову, оглушительный успех к Ярославу Дронову, действительно, пришел на волне патриотических настроений. Музыкант покорил всю страну, исполнив хиты собственного сочинения – "Я русский" и "Встанем". Особенно россияне полюбили его за сильные вокальные данные.

В минувшем году неожиданно для многих SHAMAN был признан лидером российской эстрады. В опросе общественного мнения он набрал значительно больше голосов, чем более опытные коллеги по сцене.