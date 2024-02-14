Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина

Петросян госпитализирован с переломом Тесты Партнерам Собчак вынесли приговор Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Среда 14 февраля

15:33Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду 15:07Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием 14:45Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина 13:47Жена сидит с ребенком, а у него любовь: Игорь Николаев расставил приоритеты 13:07"Чудо, да и только!": родившая от Бероева Алферова удивляется маленькому 12:23"Больше интима": 72-летний Садальский показал свой наконечник 11:55Joi Izakaya: в Москве продолжают экспериментировать с популярным форматом 10:43Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман 10:04Прожил с женой в нищете ради мечты: слава и падение Гарика Мартиросяна 07:53Бегом к врачу: три опасных состояния, которые нельзя игнорировать 07:26Аномальные холода обрушатся на российские регионы 06:46Названа безопасная ежедневная норма хлеба 03:47Смертельная опасность: чем точно никогда не стоит завтракать 03:14Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева 02:19"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву 01:43Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием 01:09Крах семьи обеспечен: какие женские ошибки разрушают семью 00:41Подростки и запрещенные вещества: как не упустить драгоценное время для помощи 00:20Негативные эмоции: чем полезны тревога и печаль 21:24Дети российских артистов сразятся в неравной битве 20:38"Для меня это тяжело": неплательщица Блиновская взвыла за решеткой 20:00"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты 19:18"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева 18:43Ждет результаты экспертизы: когда Блиновской вынесут приговор 18:05Самбурская показала необычный способ похудения 17:26Вставшего грудью за Киркорова Пригожина спустили с небес на землю 16:38"Мы расстались": Боня шокировала известием в преддверии Дня влюбленных 16:05Сменивший образ Киркоров шокировал россиян 15:21Пропавшую Кабаеву заметили с малышом на руках 14:34Брухунова бросила Петросяна: состояние юмориста резко ухудшилось 14:16Шалости Купидона: невероятные знакомства Кадышевой, Зыкиной и других звезд 13:12Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали 12:56Самая сексуальная пенсионерка: как одевается мама Наташи Королевой 11:43Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 11:05От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова 10:11Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки 09:08SHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 08:53Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью 08:26Как уберечь себя и родных от мошенничеств с кредитами 07:58Предрек свою смерть: какая роль Дмитрия Красилова стала роковой 07:08Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей 06:16Менингит: есть ли шанс на выздоровление и нормальную жизнь 03:17Светлана Немоляева не стала скрывать секрет сохранения идеальной фигуры 02:01Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам 01:33Раскрыт эффективный способ сохранения психического здоровья 22:02Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 21:46"Мерзкая журналистка": почему Алена Блин затаила обиду на Лазарева 21:18"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью 20:45Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии 20:08Влипла по-крупному: с Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина

Муцениеце может разрушить брак Прилучного: в чем причина
102

У актрисы появился шанс поиграть чувствами бывшего мужа. Захочет ли она им воспользоваться?

Пока одни представители шоу-бизнеса отмечают День всех влюбленных в компании своих вторых половинок, другие вынуждены проводить самый романтический праздник в гордом одиночестве. Но Агата Муцениеце, которая пока еще не успела выйти замуж после развода, нашла выход из ситуации.

Бывшая супруга Павла Прилучного опубликовала в социальных сетях снимок с подругой, сделанный во время отдыха в горах. Брюнетка пошутила, что в это 14 февраля они стали валентинками друг для друга. Впрочем, кто знает, быть может, у актрисы есть и более интересные и неожиданные планы на этот день.

Например, Агата Муцениеце может воспользоваться необычной услугой, которую сейчас предлагают на просторах Интернета. Как пишет портал "Страсти", некоторые молодые люди готовы составить одиноким девушкам компанию в этот праздник. Предприимчивые джентльмены вызываются сопроводить незамужних дам на романтическую прогулку, в кафе, музей или кинотеатр. Но есть один нюанс. Чек в заведении и время мужчины должна оплатить заказчица.

Если Агата Муцениеце решится на такой эксперимент, то ей станет доступна и другая любопытная опция. За небольшое вознаграждение – от 2 до 10 тысяч рублей – временный спутник будет готов позвонить ее бывшему возлюбленному. Тогда у брюнетки появится возможность пощекотать нервы экс-супругу и даже поиграть с его чувствами. А если в Прилучном вдруг взыграет ревность, тогда Муцениеце даже может разрушить его счастливый брак.

Впрочем, какова вероятность, что артистка станет развлекать себя таким нечестным способом в этот добрый праздник? Но нельзя исключать, что звезда была бы не против подпортить жизнь бывшему мужу, пусть и не своими руками. Ведь супруги расстались не лучшим образом и не поддерживают дружеские отношения. А ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце возмущена скупостью Павла Прилучного.

14 февраля 2024, 14:45
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

По теме

Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки

Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду

Зря прикрывалась: молодой красавец сорвал с Бабкиной одежду
Нельзя не отметить, как хорошо Надежда Бабкина смотрится вместе с харизматичным брюнетом. Уже много лет публика активно наблюдает как за творчеством певицы, так и за ее личной жизнью.

Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием

Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием
Наталья Подольская получила от мужа сообщение, от которого ее сердце забилось чаще. Сегодня наступил тот день, когда скандалы в мире шоу-бизнеса затихли и отошли на второй план.

Жена сидит с ребенком, а у него любовь: Игорь Николаев расставил приоритеты

Жена сидит с ребенком, а у него любовь: Игорь Николаев расставил приоритеты
Юлия Проскурякова младше Игоря Николаева на 23 года, супруги воспитывают дочь. Народный артист России Игорь Николаев, несмотря на возраст и сопутствующие недуги, продолжает радовать поклонников.

"Чудо, да и только!": родившая от Бероева Алферова удивляется маленькому

"Чудо, да и только!": родившая от Бероева Алферова удивляется маленькому
Воодушевленная актриса выступила с важным сообщением в социальных сетях. Ксения Алферова по праву считается одной из самых состоявшихся и успешных представительниц актерских династий.

"Больше интима": 72-летний Садальский показал свой наконечник

"Больше интима": 72-летний Садальский показал свой наконечник
Станислав Садальский может не только жестко покритиковать коллег, но и посмеяться над самим собой. Актер театра и кино, телеведущий и блог Станислав Садальский за 72 года жизни умудрился влюбить в себя миллионы россиян.

Выбор читателей

13/02ВтрСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 13/02ВтрSHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 12/02ПндГоспитализированный Петросян сделал важное заявление 12/02ПндРаскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 12/02ПндTECNO SPARK 20 Pro уже доступен для российских пользователей 12/02ПндТакер Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США