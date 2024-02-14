"Скорую срочно": дикие крики скандалиста Джигурды вызвали переполох

Никита Джигурда давно ассоциируется у россиян с эпатажными образами. Артист прославилась как скандальный шоумен.

Сегодня далеко не все догадываются, что Никита Джигурда – актер театра и кино, музыкант и даже режиссер. Современная публика знает звезду как одного из самых ярких скандалистов. Эпатажное поведение артиста уже давно обошло по популярности его творческие работы.

Однако, кажется, Никита Джигурда совершенно не стесняется своего образа. Более того, актер активно раскручивает себя как скандального шоумена и неплохо зарабатывает на этом. Остается открытым вопрос: искренен ли он или просто играет роль?

Специально ко Дню всех влюбленных Никита Джигурда в свойственной ему манере прорекламировал суши известного бренда. И название компании, и название продукты являются отсылками к половым отношениям, что для эпатажной звезды, может, и приемлемо, но мы озвучивать это не будем.

Актер предстал перед публикой в своих социальных сетях в роскошной шубе. Реклама свелась к диким крикам и восклицаниям. Артист, явно переиграв, вызвал переполох даже у своих подписчиков.

В комментариях предложили "скорую срочно" вызвать, а самой звезде – немедленно обратиться к психиатру. Далеко не всем пользовалась реклама суши в исполнении Никиты Джигурды. А еще кто-то поинтересовался, не у Анастасии Волочковой ли он одолжил шубу.