"Больше интима": 72-летний Садальский показал свой наконечник

Станислав Садальский может не только жестко покритиковать коллег, но и посмеяться над самим собой.

Актер театра и кино, телеведущий и блог Станислав Садальский за 72 года жизни умудрился влюбить в себя миллионы россиян. Всенародная слава пришла к заслуженному артисту не только благодаря творческим успехам. Народ знает шоумена еще и как одну из самых скандальных отечественных звезд.

Однако стоит заметить, что Станислав Садальский может не только жестко и публично покритиковать коллег, но и посмеяться над самим собой. Юмора и самоиронии артисту не занимать. Однако порой его шутки и острые заявления выливались в скандалы и ссоры с другими звездами.

Тем не менее, 14 февраля, артист вновь показал публике, что он очень позитивный человек, опубликовав в своем телеграм-канале забавный шарж. Станислав Садальский предстал в образе Купидона с крыльями и луком, направленным в сторону красного шарика в форме сердца.

Наконечник стрелы, которую показал публике актер, тоже имел форму сердца. Это своеобразный намек, что в день всех влюбленных должны соединяться сердца.

"Больше денег и интима", – пожелал россиянам Станислав Садальский.

К слову, стрелы Купидона иногда настигают влюбленных в самых необычных местах. И даже звезды не защищены от оружия бога любви. О невероятных знакомствах Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной и других знаменитостей – в материале "Дни.ру".