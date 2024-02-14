"Чудо, да и только!": родившая от Бероева Алферова удивляется маленькому

Воодушевленная актриса выступила с важным сообщением в социальных сетях.

Ксения Алферова по праву считается одной из самых состоявшихся и успешных представительниц актерских династий. Она выросла в семье талантливых артистов, Ирины Алферовой и Александра Абдулова, и с самого детства была окружена пристальным вниманием публики. Однако вездесущие и порой завистливые взгляды не помешали ей обрести свое тихое счастье.

Помимо карьеры на сцене и в кино, актриса построила личную жизнь. Уже более 20 лет Ксения Алферова состоит в браке с любимым и любящим мужем Егором Бероевым. За это время пара стала образцом настоящей искренности и идиллии в скандальном мире шоу-бизнеса. В 2007 году артистка подарила супругу дочь и стала мамой, но этот серьезный статус ничуть не лишил мягкости струны ее души.

Сегодня, в свои 49 лет, родившая от Бероева Алферова по-прежнему удивляется маленькому и старается смотреть на мир и все происходящее в нем с детской воодушевленностью. О том, почему многие теряют эти важные качества, артистка написала в новом посте в своем телеграм-канале.

Ксения Алферова отметила, что с возрастом большинство людей перестают удивляться и теряют радость жизни. По ее мнению, взглянуть на все окружающее глазами ребенка взрослым мешает рациональность и логика. Однако звезда убеждена, что с этим можно и даже нужно бороться. Ведь, как напомнила она, вокруг нас так много прекрасных и заслуживающих внимания явлений.

"Мороз! Солнце! Седые деревья вокруг стоят и искрятся на солнце тысячами огней, будто улыбаются, радуются! Живые такие стоят! Веселые! Нам подмигивают! Чудо, да и только!" – обратилась к читателям артистка.

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