Жена сидит с ребенком, а у него любовь: Игорь Николаев расставил приоритеты

Юлия Проскурякова младше Игоря Николаева на 23 года, супруги воспитывают дочь.



Народный артист России Игорь Николаев, несмотря на возраст и сопутствующие недуги, продолжает радовать поклонников. За годы активной карьеры он написал и исполнил множество хитов, которые знает вся страны. Миллионы поклонников активно следят за деятельностью композитора, а он делится моментами из жизни в социальных сетях.

К слову, в жизни Игорь Николаев уже давно расставил приоритеты. Важную роль для него играют как творчество, так и семья. Еще лучше – все вместе. 14 февраля, в день всех влюбленных, музыкант опубликовал на своей странице в Telegram трогательный снимок. На фотографии – супруга сидит с дочерью и наслаждается выступлением звезды.

"Дочка слушает папу, а жена – мужа, на концерте в Московской Консерватории", – подписал снимок Игорь Николаев.

Кроме того, певец признался дочери и жене в любви. Напомним, певица и актриса Юлия Проскурякова является третьей супругой композитора. Она младше мужа на 23 года. Звездная парочка воспитывает совместную наследницу Веронику.

К слову, первая супруга и старшая дочь Игоря Николаева живут в США. Во втором браке с заслуженной артисткой России Наташей Королевой детей не появилось. Зато из этого союза родился творческий дуэт, который в народе нарекли "Дельфин и русалка".