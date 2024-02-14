Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман

Жизнь знаменитой артистки, которую называли белым ангелом песни, была наполнена любовь близких и многочисленных поклонников. Но мало кто знал, какая боль скрывалась за ее счастливой улыбкой.



Сегодня, 14 февраля, известной певице и любимице публики могло бы исполниться 88 лет. За свою жизнь и карьеру Анна Герман подарила слушателям множество прекрасных композиций в своем исполнении. Но, к сожалению, поклонникам не посчастливилось наслаждаться небесным голосом исполнительницы так долго, как им бы того хотелось.

Анна Герман появилась на свет в 1936 году и росла талантливым ребенком. Однако на сцену будущая знаменитость попала благодаря удачному стечению обстоятельств. В студенческие годы подруга уговорила ее пойти на прослушивание, и этот шаг полностью изменил ее жизнь. Герман стала солисткой Вроцлавской эстрады и очень быстро покорила своим талантом миллионы слушателей.

Несмотря на громкую славу и блистательную карьеру, певица везде чувствовала себя чужой. Исполнительница полностью отдавалась сцене и слушателям, но еще одной главной любовью в ее жизни стала семья. Она обрела счастье в браке с инженером Збигневым Тухольским и родила ему сына. Мальчик появился на свет, когда его знаменитой маме исполнилось уже 39 лет. Ребенка назвали в честь отца.

Анна Герман всегда была окружена любовью поклонников и близких. Однако ее судьбу нельзя назвать безоблачной, ведь, помимо невероятного счастья, ее мучили страдания и боль. В 1967 году исполнительница попала в страшную аварию и получила более 40 переломов. После ДТП звезда долго восстанавливалась и училась делать обычные вещи: сидеть, говорить, передвигаться...

Этот период жизни стал для артистки очень тяжелым испытанием. Она несколько лет не могла выходить на сцену и делать то, что любит больше всего на свете. Остается только догадываться, как певица ждала своего возвращения и как радовалась первым за долгое время аплодисментам.

"Я счастлива действительно, только когда я работаю, работаю до "потери сознания", – говорила Анна Герман в своих письмах.

К сожалению, на этом испытания в жизни исполнительницы не закончились. В 1980 году певице стало плохо во время выступления, и ее увезли в больницу. В том же году у артистки обнаружили злокачественную опухоль. Анна Герман выходила на сцену, пока могла, и пела как ангел, превозмогая боль. А 26 августа 1982 года ее не стало. Анна Герман покинула этот мир в возрасте 46 лет, забрав свой невероятный талант на небеса.