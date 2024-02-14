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Прожил с женой в нищете ради мечты: слава и падение Гарика Мартиросяна

Прожил с женой в нищете ради мечты: слава и падение Гарика Мартиросяна
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14 февраля Гарик Мартиросян отмечает юбилей. Одному из самых популярных и востребованных юмористов исполнилось 50 лет. В честь праздника "Дни.ру" вспомнили интересные моменты из жизни звезды.

Гарик Мартиросян – один из самых известных российских армян. Сегодня это прочно ассоциируется с юмором. За годы активной карьеры артист продемонстрировал свои таланты и в роли актера, и в роли ведущего, и в роли продюсера. А зритель высоко оценил творчество звезды.

Конечно, слава к юмористу пришла не сразу. Уроженец Еревана начал покорять Москву в лихие 90-е. Гарик Мартиросян был участником команды КВН "Новые армяне" и со временем занял пост капитана. Ко всеобщему признанию, чемпионству и возможности зарабатывать на корпоративах юные юмористы пришли лишь в 1997 году.

Правда, первые заработанные деньги артист потратил на, как ему тогда казалось, стильные обновки: замшевый пиджак и синие туфли. А однажды будущей звезде юмора не хватило денег на билеты – пришлось спать двое суток в здании аэропорта.

Жанна Левина стала единственной женой Гарика Мартиросяна. Супруги официально поженились в 1998 году. Им вместе пришлось пережить трудные годы. Комик не отказался от мечты покорить столицу, поэтому первая квартира в Москве была съемной и довольно скромной.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Из-за нехватки денег занавески, скатерть и другие тканевые вещи жене юмориста пришлось сшить самой. Жанна Левина разделила с супругом нищету, а теперь делит богатство. Семья с двумя детьми нынче живет в просторной пятикомнатной квартире в одном из элитных столичных ЖК.

50-летний Гарик Мартиросян предпочитает люксовые автомобили. Замшевый пиджак тоже остался в прошлом – продюсер носит модные костюмы от зарубежных брендов. Слава, всенародное признание и первые миллионы пришли к нему лишь после запуска Comedy Club Production.

Вместе с друзьями из "Новых армян" КВНщик стал сооснователем проекта и владельцем акций, так что он зарабатывал с каждого эфира в то время чуть ли не самого рейтингового юмористического шоу. А позже продюсер запустил и собственные проекты.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2008 году он начал вести программу "Прожекторперисхилтон" вместе с Иваном Ургантом, Александром Цекало и Сергеем Светлаковым. В 2011 году журнал Forbes оценивал заработок Гарика Мартиросяна в 2,8 миллиона долларов. Тогда же он занял 27 место в рейтинге российских знаменитостей. Через год – 41 место, а дальше телеведущий не входил в топ-50. Однако главным падением в карьере звезды считается уход из Comedy Club.

В какой-то момент звезде юмора захотелось попробовать силы в более молодом для российской сцене течении – в стендапе, – но постоянным занятием это не стало. Зато Гарик Мартиросян освоил профессию актера. В этот Новый год он появился на экранах страны в комедии "Иван Васильевич меняет все".


14 февраля 2024, 10:04
Гарик Мартиросян. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Где и за какие деньги учатся дети российских звезд

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Кабо. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com

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