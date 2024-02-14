Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева

На светских мероприятиях блогера не видели уже несколько недель. Сейчас она редко выходит из дома.

Светская львица все реже появляется на публике. Женщина предпочитает находиться дома, редко выбираясь за продуктами или по делам. Настя Ивлеева избегает общественных пространств, в которых ее могут сфотографировать или начать задавать вопросы о скандале, сообщает телеканал "360".

"Почти голое" мероприятие состоялось в конце прошлого года. Настя Ивлеева пригласила звезд, инфлюенсеров, певцов и артистов на вечеринку. Общественность была возмущена и из-за откровенных нарядов, и из-за пренебрежительного отношения некоторых гостей к непростой ситуации в стране.

32-летняя женщина, являющаяся одним из самых популярных блогеров страны, вмиг потеряла все. С ней разорвали контракты крупнейшие рекламодатели. Лицо Насти Ивлеевой пропало с афиш и плакатов. Начались проблемы с бизнесом, уточняет "Царьград". От работы с блогером отказываются партнеры.

На этом трудности блогера не закончились. Московский суд зарегистрировал иск к Ивлеевой. Ответчик требует взыскать со звезды, а также с юридического лица один миллиард рублей. Такая сумма должна компенсировать моральные страдания общественности. Все средства, как уточняет RT, будут переданы на благотворительность.

Сама Настя Ивлеева старается воздерживаться от комментариев. Сразу после скандала она опубликовала видео, на котором извинилась за произошедшее. Таким же образом поступили и другие звезды, оскандалившиеся на мероприятии. У ряда артистов, которые засветились в "почти голом" виде на мероприятии блогера, также начались проблемы. Повсеместно отменяются концерты у Лолиты, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Анны Асти и Джигана.