Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева

Петросян госпитализирован с переломом Тесты Партнерам Собчак вынесли приговор Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Среда 14 февраля

03:47Смертельная опасность: чем точно никогда не стоит завтракать 03:14Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева 02:19"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву 01:43Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием 01:09Крах семьи обеспечен: какие женские ошибки разрушают семью 00:41Подростки и запрещенные вещества: как не упустить драгоценное время для помощи 00:20Негативные эмоции: чем полезны тревога и печаль 21:24Дети российских артистов сразятся в неравной битве 20:38"Для меня это тяжело": неплательщица Блиновская взвыла за решеткой 20:00"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты 19:18"Сколько крови выпил": Малахов выдал сущность Лазарева 18:43Ждет результаты экспертизы: когда Блиновской вынесут приговор 18:05Самбурская показала необычный способ похудения 17:26Вставшего грудью за Киркорова Пригожина спустили с небес на землю 16:38"Мы расстались": Боня шокировала известием в преддверии Дня влюбленных 16:05Сменивший образ Киркоров шокировал россиян 15:21Пропавшую Кабаеву заметили с малышом на руках 14:34Брухунова бросила Петросяна: состояние юмориста резко ухудшилось 14:16Шалости Купидона: невероятные знакомства Кадышевой, Зыкиной и других звезд 13:12Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали 12:56Самая сексуальная пенсионерка: как одевается мама Наташи Королевой 11:43Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 11:05От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова 10:11Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки 09:08SHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 08:53Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью 08:26Как уберечь себя и родных от мошенничеств с кредитами 07:58Предрек свою смерть: какая роль Дмитрия Красилова стала роковой 07:08Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей 06:16Менингит: есть ли шанс на выздоровление и нормальную жизнь 03:17Светлана Немоляева не стала скрывать секрет сохранения идеальной фигуры 02:01Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам 01:33Раскрыт эффективный способ сохранения психического здоровья 22:02Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 21:46"Мерзкая журналистка": почему Алена Блин затаила обиду на Лазарева 21:18"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью 20:45Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии 20:08Влипла по-крупному: с Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов 19:42Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи 19:13Ольга Бузова раскрыла имена своих детей 18:40Госпитализированный Петросян сделал важное заявление 18:05"Мало похоже на раскаяние": поведению Киркорова на "Маске" нашли объяснение 17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева

Жизнь после "голой вечеринки": где прячется оскандалившаяся Настя Ивлеева
43

На светских мероприятиях блогера не видели уже несколько недель. Сейчас она редко выходит из дома.

Светская львица все реже появляется на публике. Женщина предпочитает находиться дома, редко выбираясь за продуктами или по делам. Настя Ивлеева избегает общественных пространств, в которых ее могут сфотографировать или начать задавать вопросы о скандале, сообщает телеканал "360".

"Почти голое" мероприятие состоялось в конце прошлого года. Настя Ивлеева пригласила звезд, инфлюенсеров, певцов и артистов на вечеринку. Общественность была возмущена и из-за откровенных нарядов, и из-за пренебрежительного отношения некоторых гостей к непростой ситуации в стране.

32-летняя женщина, являющаяся одним из самых популярных блогеров страны, вмиг потеряла все. С ней разорвали контракты крупнейшие рекламодатели. Лицо Насти Ивлеевой пропало с афиш и плакатов. Начались проблемы с бизнесом, уточняет "Царьград". От работы с блогером отказываются партнеры.

На этом трудности блогера не закончились. Московский суд зарегистрировал иск к Ивлеевой. Ответчик требует взыскать со звезды, а также с юридического лица один миллиард рублей. Такая сумма должна компенсировать моральные страдания общественности. Все средства, как уточняет RT, будут переданы на благотворительность.

Сама Настя Ивлеева старается воздерживаться от комментариев. Сразу после скандала она опубликовала видео, на котором извинилась за произошедшее. Таким же образом поступили и другие звезды, оскандалившиеся на мероприятии. У ряда артистов, которые засветились в "почти голом" виде на мероприятии блогера, также начались проблемы. Повсеместно отменяются концерты у Лолиты, Филиппа Киркорова, Димы Билана, Анны Асти и Джигана.

14 февраля 2024, 03:14
Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: © Komsomolskaya Pravda\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Telegram-канал "Shot"• Требует проверки

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты

"Мало похоже на раскаяние": поведению Киркорова на "Маске" нашли объяснение
Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву

"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву
Телеведущая не понимает, что она в жизни делает не так. 52-летняя женщина пожаловалась на несправедливость судьбы после того, как получила тяжелую травму.

Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием

Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием
Автору песни "Билет на балет" осенью исполнится 62 года. Заслуженный деятель искусств, несмотря на возраст, активно гастролирует.

Дети российских артистов сразятся в неравной битве

Дети российских артистов сразятся в неравной битве
Наследники представителей российского шоу-бизнеса приняли участие в музыкальном шоу. Сергей Шнуров и Сергей Жуков оценивали будущих артистов. В конце прошлого года стало известно, что популярное шоу вновь появится на экранах.

"Для меня это тяжело": неплательщица Блиновская взвыла за решеткой

"Для меня это тяжело": неплательщица Блиновская взвыла за решеткой
Нервы у создательницы марафонов на пределе. Елена Балиновская не смогла сдержать эмоции после услышанного. Минувший год для создательницы марафонов стал роковым в ее жизни.

"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты

"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты
Концерты популярной певицы продолжают отменять после ее участия в "голой" вечеринке. Стала известна судьба Лолиты после случившегося. Один из самых громких скандалов минувшего года – вечеринка Насти Ивлеевой.

Выбор читателей

13/02ВтрСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 12/02ПндПрожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 12/02ПндГоспитализированный Петросян сделал важное заявление 13/02ВтрSHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 12/02ПндРаскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 12/02ПндПодаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал