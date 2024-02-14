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"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву

"Прогневила Бога": страшная беда обрушилась на Леру Кудрявцеву
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Телеведущая не понимает, что она в жизни делает не так.

52-летняя женщина пожаловалась на несправедливость судьбы после того, как получила тяжелую травму. У Леры Кудрявцевой, как сообщает "Пятый канал", диагностирован разрыв связки и перелом латерального мыщелка большеберцовой кости на правой ноге. Сейчас самочувствие ведущей хорошее, она проходит лечение.

"Чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? То, что со мной происходит — это какой-то сюр", — жалуется Кудрявцева.

Женщина подчеркнула, что старается жить по совести, не желает никому зла, много работает и помогает тем, кому требуется поддержка. По этой причине она не понимает, по какой причине судьба к ней так несправедлива. Подписчики Леры Кудрявцевой поддержали ее в социальных сетях. Люди желают звезде скорейшего выздоровления.

Отметим, что не так давно ведущая намекнула на разрыв отношений с мужем Игорем Макаровым. Она опубликовала запись, которая вызвала массу споров. В посте знаменитость пояснила, что алкоголь – зло. Подписчики решили, что семью разрушила тяга спортсмена к спиртным напиткам. Сама же Лера Кудрявцева на эту тему ни с представителями прессы, ни с подписчиками не разговаривает.

Стоит подчеркнуть, что за все время работы и на радио, и на различных ТВ-шоу, ведущая не попадала в скандальные или позорные ситуации. Не скрывала она и своих отношений, всегда честно рассказывая о происходящем. Напомним, что женщина трижды состояла в зарегистрированных отношениях. От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком у ведущей родился сын Жан. В 2018 году он сделал блондинку бабушкой.

14 февраля 2024, 02:19
Лера Кудрявцева. Фото: © Anatoly Lomokhov\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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