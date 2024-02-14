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Вторник 13 февраля

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Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием

Это бы в своей жизни я изменил: Игорь Корнелюк огорошил личным признанием
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Автору песни "Билет на балет" осенью исполнится 62 года.

Заслуженный деятель искусств, несмотря на возраст, активно гастролирует. Игорь Корнелюк – желанный гость на массовых мероприятиях и частных вечеринках. Артист, как сообщает "Пятый канал", чувствует себя счастливым. Его окружает любящая семья, обожают поклонники и ценят близкие друзья.

Возраст, конечно же, дает о себе знать. Игорь Корнелюк признался, что по утрам стал невыносимым. Жена и сын принимают его таким и ждут, когда глава семейства окончательно проснется и вновь станет милым добряком.

"Я с утра сволочь. Просто жуткая сволочь.Бу-бу-бу, побухтеть. Я всем говорю: это у меня уже старческое начинается", – разоткровенничался певец.

Звезда 80-х все еще востребован на сцене. При этом частые выступления для него являются сложным испытанием. После концерта звезде необходимо отдохнуть хотя бы один день. За это время восстанавливается и голосовой аппарат, и потраченная энергия. Не исключено, что негативным образом на состоянии Игоря Корнелюка сказались проблемы со здоровьем. Не так давно он перенес операцию на сердце.

"Я снимаю шляпу перед уровнем тех врачей, специалистов, которые меня ремонтировали", — заявил певец.

Сейчас артист ведет здоровый образ жизни. Он почти не пьет, правильно питается и занимается спортом. Супруга даже организовала на участке бассейн с теплой водой, чтобы Игорь Корнелюк смог укреплять здоровье плаванием. Коттедж четы находится под Санкт-Петербургом. пара вместе больше сорока лет. Певец не стал скрывать, что у него есть сожаление, связанное с семейной жизнью.

"Нужно было настрогать много детей. Штук 18, да, чтобы было детей. Вот что бы я изменил в жизни», — сказал Корнелюк.

Напомним, что в семье певца один сын.

14 февраля 2024, 01:43
Игорь Корнелюк. Фото: © Komsomolskaya Pravda\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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