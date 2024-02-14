Лепс и Гагарина получили звонкую оплеуху в прямом эфире

Знаменитых исполнителей поставили на место прямо перед публикой.

За свою творческую карьеру Григорий Лепс и Полина Гагарина добились больших высот на отечественной сцене и полюбились многим слушателям. Сегодня их с полной уверенностью можно назвать незаменимыми артистами российской эстрады. Однако талант и признание не всегда уберегает исполнителей от публичной критики.

Накануне на радиостанции "Наше радио" состоялось интервью с полуфиналисткой 4 сезона шоу "Голос" Еленой Мининой. Во время беседы певица рассказала некоторые детали участия в музыкальном конкурсе. Зашла речь и об артистах, занимавших в тот момент кресла наставников. Тогда ведущие произнесли в прямом эфире слова, которые стали для Григория Лепса, Полины Гагариной и Басты звонкой оплеухой.

Как напомнили ведущие, во время прослушивания опытный мэтр Александр Градский сразу же разглядел в исполнительнице талант и нажал красную кнопку. Меж тем его коллегам потребовалось куда больше времени для раздумий. Интервьюеры поинтересовались у певицы, какого ей было получать оценку от артистов, которые якобы не могут похвастаться таким же престижным образованием и певческими навыками.

"Они музыканты, но ты дашь любому 100 очков вперед образованием, голосом. Не обидно было, что тебя оценивают люди, которых ты выше?" – укололи знаменитостей радиоведущие.

Вокалистка группы "Джоконда" тактично ушла от ответа на довольно провокационный вопрос. Исполнительница отметила, что Лепс, Гагарина и Баста не просто так получили право называться наставниками. Поэтому, как заявила Минина, в тот момент ей хотелось произвести впечатление и на них.

"Будет здорово, если я понравлюсь и им", – ответила исполнительница.

