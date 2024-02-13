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Вторник 13 февраля

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Дети российских артистов сразятся в неравной битве

Дети российских артистов сразятся в неравной битве
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Наследники представителей российского шоу-бизнеса приняли участие в музыкальном шоу. Сергей Шнуров и Сергей Жуков оценивали будущих артистов.

В конце прошлого года стало известно, что популярное шоу вновь появится на экранах. Через передачу "Фабрика звезд" прошли многие представители отечественной эстрады, и о них узнали благодаря музыкальному конкурсу. Наставниками новой "Фабрики" стали Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

В прошлые выходные состоялся кастинг в новый выпуск шоу "Фабрика звезд". В нем приняли участие как начинающие музыканты, так и наследники известных представителей российского шоу-бизнеса. Дети российских артистов сразятся, на первый взгляд, в неравной битве, но они дали понять, что не рассчитывают на поблажки и готовы бороться за участие в проекте честно.

Известно, что принять участие в музыкальном конкурсе решил Лео, наследник Тины Канделаки. Он спокойно ожидал своей очереди на протяжении нескольких часов. Также журналисты заметили Александра, сына артиста балета Сергея Филина. Для парня участие в подобном музыкальном шоу станет уже третьим. За его плечами уже и "Голос. Дети", и "Детская Новая волна".

"Если у человека популярные родители, это не гарантия, что его будут везде брать", – отметил сын Сергея Филина.

Тем не менее, шоу-бизнес знает немало историй о том, как звездные родители влияют на итоги подобных проектов. Например, несколько лет назад певица Алсу похлопотала, чтобы ее дочь одержала победу в вокальном шоу, из-за чего его результаты пришлось пересмотреть.

Кстати, что в кастинге присутствовала дочь наставника "Новой Фабрики звезд" Сергея Жукова. Правда, в конкурсе она принимать участие не планирует. Во-первых, возраст не позволяет. Наследнице музыканта 15 лет, а в шоу могут участвовать артисты в возрасте от 16 до 21 года. Более того, девочка пока не уверена в своих силах.

Ранее "Дни.ру" писали, что Сергей Жуков раскрыл семейную тайну.

13 февраля 2024, 21:24
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Starhit.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дети Шнурова: как живут и чем занимаются наследники музыканта

Фото: instagram.com/shnrv.astnn/
Фото: instagram.com/shnrv.astnn/
Фото: instagram.com/pavelapollon/
Фото: instagram.com/pavelapollon/

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