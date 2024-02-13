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Вторник 13 февраля

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Ждет результаты экспертизы: когда Блиновской вынесут приговор

Ждет результаты экспертизы: когда Блиновской вынесут приговор
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Стало известно, как скоро создательнице марафонов могут вынести приговор.

Имя Елены Блиновской обсуждают на просторах интернета уже не один год. Однако весной 2023-го ее известность вышла далеко за пределы Сети. Именно тогда "исполнительницей желаний" и ее внушительными заработками на нашумевших марафонах заинтересовались правоохранительные органы.

Через считанные недели исполнится ровно год с того дня, как Блиновская была задержана на границе с Беларусью при попытке покинуть страну. Как многие помнят, блогеру предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в огромных размерах. Последние месяцы бизнесвумен провела под домашним арестом, а недавно, в конце января, ее отправили в СИЗО.

Ранее "Дни.ру" писали, что за неплательщицу Елену Блиновскую заступилась Ксения Собчак. Но как бы верные товарищи и сочувствующие знакомые не пытались уберечь создательницу "Марафона желаний" от незавидной участи, ее ждет наказание. Поэтому сейчас многие ждут дня, когда блогеру вынесут приговор. По информации СМИ, это может случиться уже в ближайшее время.

Как пишет источник, в данный момент следователи ждут результатов налоговой экспертизы. Судя по всему, когда они будут готовы, скандальное дело получит новый серьезный поворот. Отмечается, что расследование может завершиться весной – в марте текущего года.

13 февраля 2024, 18:43
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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