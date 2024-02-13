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Вторник 13 февраля

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Самбурская показала необычный способ похудения

Самбурская показала необычный способ похудения
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После экстремального похудения популярная актриса делится с подписчиками фотографиями своей фигуры. На днях Настасья Самбурская раскрыла еще один секретный метод, который помогает ей сохранять стройность.

Минувший год для звезды сериала "Универ" связан с серьезными изменениями во внешности. Актрисе удалось избавиться от более чем десяти килограммов. Сейчас знаменитость демонстрирует идеальный внешний вид своим подписчикам. Более того, Настасья Самбурская показала необычный способ похудения.

Как известно, спорт стал неотъемлемой частью жизни звезды. Однако из-за плотного графика найти время на поход в спортивный зал удается не всегда. Тогда на помощь приходят подручные материалы. В своем микроблоге артистка опубликовала видео.

В начале Настасья Самбурская делает спортивные выпады с утяжелителем. Правда, вместо гантелей у звезды сериала "Универ" в руках оказывается лопата. Несколько секунд она делает спортивное упражнение, а потом решается на еще более серьезную активность. Так, она открывает дверь балкона и при помощи лопаты начинает чистить снег.

"Эх, понеслась", – бодро прокомментировала свое действие Настасья Самбурская.

Стоит отметить, что весной прошлого года звезда раскрыла подробности своего похудения. Оказалось, что ей даже пришлось сесть на серьезную диету. Настасья Самбурская отказалась от употребления сладкого, острого, жирного. Более того, ей пришлось сократить употребление кофе до двух чашек в неделю.

Ранее "Дни.ру" писали, что страшно исхудавшая Настасья Самбурская показалась без прикрас.

13 февраля 2024, 18:05
Настасья Самбурская. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: пресс-служба

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