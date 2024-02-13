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Вторник 13 февраля

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"Мы расстались": Боня шокировала известием в преддверии Дня влюбленных

"Мы расстались": Боня шокировала известием в преддверии Дня влюбленных
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Стали известны шокирующие подробности личной жизни популярной ведущей. Возлюбленный Виктории Бони оставил ее одну.

Личная жизнь бывшей участницы передачи "Дом-2" является одной из самых обсуждаемых тем в мире российского шоу-бизнеса. Светская львица никогда не была обделена вниманием мужчин. В ее жизни были романы с разными влиятельными людьми. Последний из них был с бизнесменом Русланом Гасановым. Всем казалось, что звезда наконец обрела женское счастье. Однако стало известно, что Рустан Гасанов и Виктория Боня разорвали отношения в преддверии Дня влюбленных.

Шокирующую новость артистка сообщила в своем микроблоге. На днях ей подарили шикарный букет алых роз. Радостным событием звезда решила поделиться с подписчиками и предложила им угадать, кто подарил ей цветы. Конечно, у аудитории не возникло и мысли, что роскошный презент мог преподнести кто-то другой, а не Руслан Гасанов. Тогда Виктория Боня и выдала всю правду.

Виктория Боня. Фото: соцсети
Виктория Боня. Фото: соцсети

Оказалось, что День всех влюбленных артистке придется встречать одной. Отношения бизнесмена и Виктории Бони подошли к концу. Правда, причину артистка решила не разглашать. Но отметила, что вскоре напишет подробный пост, чтобы ни у кого не возникало вопросов.

Стоит отметить, что экс-возлюбленные познакомились в 2021 году в Дубае. Виктория Боня неоднократно признавалась, что долгое время не обращала внимания на бизнесмена. Причина тому – штамп в его паспорте. Однако Руслан Гасанов все же смог украсть сердце звезды и доказать, что поставил точку в своих прошлых отношениях.

Ранее "Дни.ру" писали, что у перекроившей себя Виктории Бони обнаружили еще одну проблему.

13 февраля 2024, 16:38
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
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Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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