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Вторник 13 февраля

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Брухунова бросила Петросяна: состояние юмориста резко ухудшилось

Брухунова бросила Петросяна: состояние юмориста резко ухудшилось
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78-летнему Евгению Петросяну вновь понадобилась медицинская помощь. Татьяна Брухунова бросила мужа в трудную минуту.

Художественный руководитель театра "Кривое зеркало" Евгений Петросян давеча загремел в больницу. Юмориста госпитализировали из-за перелома предплечья со смещением. В столь трудную минуту рядом с ним не оказалось молодой жены.

Татьяна Брухунова фактически бросила народного артиста и сейчас развлекается в Китае. Она весело проводит время, ужиная в ресторанах и катаясь на катках, при этом делится впечатлениями в социальных сетях.

Тем временем состояние Евгения Петросяна резко ухудшилось. По данным телеграм-канала Mash, минувшей ночью сатирик вызвал в свою палату медиков из-за плохого самочувствия. У звезды диагностировали повышенное давление.

Возможно, Евгений Петросян переживает из-за отсутствия жены. Удивительно, что Татьяна Брухунова до сих пор не прервала отпуск, ведь ее суженому придется лежать в больнице еще длительное время.

Врачи приняли решение провести операцию, однако из-за препаратов, которые принимает артист, хирургическое вмешательство перенесли на выходные. Все это время юморист останется под наблюдением специалистов.

Странное поведение Татьяны Брухуновой снова порождает слухи, что она не любит Евгения Петросяна как мужчину, якобы молодуху юмориста интересуют лишь его финансы. Лишний раз эту на эту теорию намекает разница в возрасте супругов.

13 февраля 2024, 14:34
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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