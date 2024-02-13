Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали

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Вторник 13 февраля

13:12Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали 12:56Самая сексуальная пенсионерка: как одевается мама Наташи Королевой 11:43Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 11:05От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова 10:11Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки 09:08SHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 08:53Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью 08:26Как уберечь себя и родных от мошенничеств с кредитами 07:58Предрек свою смерть: какая роль Дмитрия Красилова стала роковой 07:08Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей 06:16Менингит: есть ли шанс на выздоровление и нормальную жизнь 03:17Светлана Немоляева не стала скрывать секрет сохранения идеальной фигуры 02:01Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам 01:33Раскрыт эффективный способ сохранения психического здоровья 22:02Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 21:46"Мерзкая журналистка": почему Алена Блин затаила обиду на Лазарева 21:18"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью 20:45Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии 20:08Влипла по-крупному: с Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов 19:42Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи 19:13Ольга Бузова раскрыла имена своих детей 18:40Госпитализированный Петросян сделал важное заявление 18:05"Мало похоже на раскаяние": поведению Киркорова на "Маске" нашли объяснение 17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет
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Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали

Беда в семье покойного Зайцева: сына дизайнера срочно госпитализировали
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Отмечается, что последний год был для наследника Вячеслава Зайцева очень тяжелым.

Легендарный кутюрье покинул нас 30 апреля 2023-го. Меньше чем через три месяца исполнится ровно год со дня кончины модельера, но осознать и принять этот горький факт до сих пор смогли не все. А теперь в семье покойного Вячеслава Зайцева случилась новая беда.

Незадолго до годовщины со дня смерти дизайнера с серьезными трудностями столкнулся его сын Егор. Как пишет Пятый канал, у наследника кутюрье начались проблемы со здоровьем. Выяснилось, что мужчину срочно госпитализировали.

После тревожных новостей на просторах Интернета начали появляться различные догадки и теории. Некоторые заголовки гласили, что сын модельера попал в больницу с коронавирусом. Однако директор агентства моделей Дома моды Вячеслава Зайцева эту информацию опровергла. По ее словам, Егора госпитализировали с анемией.

Приближенная к семье кутюрье убеждена, что основной причиной проблем со здоровьем стала травля, которая обрушилась на мужчину в последний год. Кроме того, как напомнила директор, Егор испытал глубокое личное горе, потеряв отца. А теперь, когда все вопросы с наследством были решены, он смог наконец позаботиться о себе и обратиться в медицинское учреждение.

Собеседница уточнила, что сыну Вячеслава Зайцева сделали переливание крови. По ее словам, помощь врачей была необходима наследнику покойного модельера. Но сейчас, к счастью, причин для беспокойства нет.

"Насколько я понимаю, его жизни ничего не угрожает", – заявила директор.

А ранее "Дни.ру" писали, что сын "абсолютно недееспособного" Вячеслава Зайцева борется за наследство модельера.

13 февраля 2024, 13:12
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Зайцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вера Васильева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Красилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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