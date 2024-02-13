Шалости Купидона: невероятные знакомства Кадышевой, Зыкиной и других звезд

Надежда Кадышева, Андрей Кончаловский, Борис Корчевников и даже Марк Цукерберг встретили своих половинок в необычных местах.



Народная артистка России Надежда Кадышева для многих начинающих фолк-исполнителей является образцом не только творческого, но и семейного человека. В отличие от многих других звезд, она связала свою жизнь узами брака лишь единожды.

С композитором Александром Костюком королева русской песни поженилась более сорока лет назад. Кстати, Надежда Кадышева встретила своего мужа в не совсем стандартном месте – студенческой столовой.

"Дни.ру" разобрались, в каких еще необычных локациях Купидон пошалил с отечественными звездами. Удивила нас народная артистка СССР Людмила Зыкина. Коллега Надежды Кадышевой была замужем формально четырежды, хотя всегда пользовалась вниманием представителей сильного пола. А второго супруга легенда встретила в трамвае.

Впрочем, есть еще более интересные места для рождения романтических отношений. К примеру, Андрей Кончаловский как-то сказал, что встреча с Юлей Высоцкой стала для него огромным везением, но самое забавное, что эта встреча произошла в лифте гостиницы.

И если вам кажется, что в лифте не может зародиться крепкая семья, то что вы скажете про Марка Цукерберга? Как и Надежда Кадышева, свою любовь он встретил в студенческие годы. Однако знакомство произошло в туалете – будущие молодожены разговорились в очереди.

В шалости римского бога Купидона Борис Корчевников точно не верит. Он человек православный и даже будущую любовь встретил в храме. Увы, но семейная пара уже распалась.