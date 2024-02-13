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Вторник 13 февраля

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Самая сексуальная пенсионерка: как одевается мама Наташи Королевой

Самая сексуальная пенсионерка: как одевается мама Наташи Королевой
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Как и ее знаменитая дочь, Людмила Порывай славится своим позитивным отношением к жизни. Такого же подхода она придерживается при выборе нарядов.

Если злопыхателей ее улыбчивость и бесконечный оптимизм раздражают, то многочисленные поклонники, напротив, не перестают восхищаться этими качествами. Но еще больше фанатов впечатляет то, как молодо и свежо мама Наташи Королевой выглядит. В свои 78 лет Людмила Порывай не боится быть игривой, хоть это и не всегда соответствует ее возрасту.

Яркие цвета и мини-юбки

Фото: соцсети/@mama_luda_star

Многие называют тещу Тарзана самой сексуальной пенсионеркой нашей страны, и не зря. Несмотря на то, что 80-летний юбилей не за горами, она не прекращает свои любовные приключения и не стесняется выбирать смелые образы. Людмилу Порывай невозможно увидеть в излюбленных многими людьми ее возраста мрачных нарядах. Невзрачным оттенкам она предпочитает яркие краски, а скромным платьям в пол – дерзкие мини-юбки и обтягивающие джинсы.

Ослепительные образы

Фото: соцсети/@mama_luda_star

Не секрет, что мама Наташи Королевой является частой гостьей публичных мероприятий. Во время выходов в свет телеведущая не упускает шанса показать себя и покрасоваться в ослепительном образе. Складывается впечатление, будто в гардеробе пенсионерки есть платья всех цветов радуги и фасонов. И каждое новое из них красит ее больше предыдущего.

Эротичные наряды

Фото: соцсети/@mama_luda_star

Но, как известно, на красных дорожках блистают многие. А Людмила Порывай и в обычной жизни выглядит так, что от нее возможно оторвать взгляд. В социальных сетях мама Наташи Королевой часто появляется в эротичных образах, которые осмелятся примерить не все более молодые и подтянутые прелестницы. Вероятно, именно поэтому она по-прежнему пользуется мужским вниманием и может похвастаться насыщенной личной жизнью.

13 февраля 2024, 12:56
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Людмила Поргина. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

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