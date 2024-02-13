Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом

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Вторник 13 февраля

11:43Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 11:05От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова 10:11Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки 09:08SHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 08:53Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью 08:26Как уберечь себя и родных от мошенничеств с кредитами 07:58Предрек свою смерть: какая роль Дмитрия Красилова стала роковой 07:08Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей 06:16Менингит: есть ли шанс на выздоровление и нормальную жизнь 03:17Светлана Немоляева не стала скрывать секрет сохранения идеальной фигуры 02:01Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам 01:33Раскрыт эффективный способ сохранения психического здоровья 22:02Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 21:46"Мерзкая журналистка": почему Алена Блин затаила обиду на Лазарева 21:18"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью 20:45Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии 20:08Влипла по-крупному: с Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов 19:42Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи 19:13Ольга Бузова раскрыла имена своих детей 18:40Госпитализированный Петросян сделал важное заявление 18:05"Мало похоже на раскаяние": поведению Киркорова на "Маске" нашли объяснение 17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне
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Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом

Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом
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Александр Ширвиндт встретил 2024 год в больнице, престарелый актер несколько месяцев провел в окружении врачей.

Актер, режиссер, сценарист, педагог, телеведущий и писатель – Александр Ширвиндт – один из последних мастодонтов театрального и киноискусства. За более чем 70 лет творческой карьеры народный артист РСФСР порадовал зрителей бесчисленным множеством спектаклей и картин.

Однако сейчас внимание поклонников приковано не к работам, а к состоянию здоровья 89-летней звезды. Разумеется, возраст дает о себе знать. Александр Ширвиндт встретил 2024 год в больнице, он несколько месяцев провел в окружении врачей.

Как сообщали "Дни.ру" со ссылкой на социальные сети актера, праздничная ночь артисты прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Стоит заметить, что маэстро не терял оптимизма, даже находясь в лечебном учреждении.

Он подчеркнул, что в такие моменты важно оказаться в правильных руках и поблагодарил медиков за своевременные действия. Отдельно он отметил персонал госпиталя, окруживший его теплотой и вниманием. Атмосфера доброжелательности, конечно же, помогла звезда поправиться.

Когда тяжелобольной Александр Ширвиндт пришел в норму, его сын смог позволить себя временно проститься с отцом и улететь в Стамбул. О поездке тревел-блогер Михаил Ширвиндт рассказал в соцсетях.

13 февраля 2024, 11:43
Александр Ширвиндт. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Ширвиндт показал нежности с Селезневой

Александр Ширвиндт на сборе труппы много шутил.
Вера Васильева уделили несколько минут корреспонденту Dni.Ru Феликсу Грозданову.
Худрук театра был очень рад встрече с Натальей Селезеневой.
Селезнева, Ширвиндт, Васильева - костяк Сатиры.
"Вера - уникальная женщина. Ей 91 и она вся в работе. У нас в "Сатире" она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". И каждый раз она встречает меня словами: "Шурочка, а что дальше?", - рассказал Ширвиндт.
Актриса Светлана Малюкова получила почетную грамоту.
"Моя новая репертуарная книжка. Как приглашённого артиста. У меня такая с 1985 года. Первая книжка в театре "Миниатюр" (теперь театр "Эрмитаж") спектакль "Бранденбургские ворота". У меня она сохранилась. Моя первая роль. Потом репертуарные книжки "Сатирикона". Восемнадцать лет. И вот теперь новая... Скоро премьера", - рассказал Максим Аверин.

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