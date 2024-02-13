Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом

Александр Ширвиндт встретил 2024 год в больнице, престарелый актер несколько месяцев провел в окружении врачей.



Актер, режиссер, сценарист, педагог, телеведущий и писатель – Александр Ширвиндт – один из последних мастодонтов театрального и киноискусства. За более чем 70 лет творческой карьеры народный артист РСФСР порадовал зрителей бесчисленным множеством спектаклей и картин.

Однако сейчас внимание поклонников приковано не к работам, а к состоянию здоровья 89-летней звезды. Разумеется, возраст дает о себе знать. Александр Ширвиндт встретил 2024 год в больнице, он несколько месяцев провел в окружении врачей.

Как сообщали "Дни.ру" со ссылкой на социальные сети актера, праздничная ночь артисты прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Стоит заметить, что маэстро не терял оптимизма, даже находясь в лечебном учреждении.

Он подчеркнул, что в такие моменты важно оказаться в правильных руках и поблагодарил медиков за своевременные действия. Отдельно он отметил персонал госпиталя, окруживший его теплотой и вниманием. Атмосфера доброжелательности, конечно же, помогла звезда поправиться.

Когда тяжелобольной Александр Ширвиндт пришел в норму, его сын смог позволить себя временно проститься с отцом и улететь в Стамбул. О поездке тревел-блогер Михаил Ширвиндт рассказал в соцсетях.