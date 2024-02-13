От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова

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Вторник 13 февраля

11:43Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом 11:05От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова 10:11Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки 09:08SHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян 08:53Дожить до 100 лет: мечта, ставшая реальностью 08:26Как уберечь себя и родных от мошенничеств с кредитами 07:58Предрек свою смерть: какая роль Дмитрия Красилова стала роковой 07:08Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей 06:16Менингит: есть ли шанс на выздоровление и нормальную жизнь 03:17Светлана Немоляева не стала скрывать секрет сохранения идеальной фигуры 02:01Названы обстоятельства, которые усиливают тягу к алкогольным напиткам 01:33Раскрыт эффективный способ сохранения психического здоровья 22:02Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 21:46"Мерзкая журналистка": почему Алена Блин затаила обиду на Лазарева 21:18"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью 20:45Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии 20:08Влипла по-крупному: с Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов 19:42Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи 19:13Ольга Бузова раскрыла имена своих детей 18:40Госпитализированный Петросян сделал важное заявление 18:05"Мало похоже на раскаяние": поведению Киркорова на "Маске" нашли объяснение 17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне
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От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова

От уголовки до тайных родов: самые громкие фейки о дочери Маликова
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Сегодня, 13 февраля, Стефания Маликова отмечает день рождения. Девушке исполнилось 24 года, а значит, ее полная приключений и событий жизнь только начинается. Несмотря на это, за спиной у наследницы певца уже множество слухов.

К семье знаменитого артиста Дмитрия Маликова всегда было приковано повышенное внимание общественности. Но особенно пристально публика следила за каждым шагом и действием его наследницы Стефании. Дочь исполнителя выросла настоящей красавицей и гордостью своих родителей. Но какой бы примерной представительницей звездной фамилии девушка ни была, о ней регулярно распускали нелицеприятные сплетни. "Дни.ру" собрали самые громкие фейки о дочери Дмитрия Маликова.

Уголовка за осквернение могилы Высоцкого

Пару лет назад на просторах Интернета появилась информация, якобы Стефанию Маликову отправили в тюрьму. Недобросовестные люди писали, что девушка осквернила могилу Владимира Высоцкого в приступе шизофрении и понесла за это наказание. Разумеется, эти слухи оказались ложью. Вскоре Дмитрий Маликов опроверг жуткую выдумку, записав видеообращение.

Тайные роды

В 2018 году страну поразила новость о том, что Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Певец сообщил, что его сын Марк появился на свет благодаря суррогатной матери. Однако словам исполнителя поверили не все. Некоторые решили, что мальчика на самом деле родила дочь артиста, которой к тому моменту уже исполнилось 18 лет, и начали распространять в Сети теории на эту тему. По мнению сплетников, отцом ребенка мог стать ее бывший возлюбленный Леонид Груздев.

Роскошная свадьба

Как известно, к своим 24 годам Стефания Маликова пока не успела надеть подвенечное платье. Однако сплетники уже давно пытаются выдать завидную невесту замуж. Некоторое время на просторах Интернета ходили слухи, будто девушка на широкую ногу отпраздновала роскошную свадьбу с неким возлюбленным. Впрочем, реальных доказательств этой информации сплетники так и не привели. Более того, ее не подтвердила семья Дмитрия Маликова.

Убыточный бизнес и долги

Один из последних фейков о наследнице артиста распространился в Сети в минувшем году. На просторах Интернета писали, что Стефания Маликова открыла собственный бренд одежды "Дрессбайстеша", но якобы не справилась с бизнесом. Утверждалось, мол дело оказалось убыточным и принесло девушке множество проблем. Например, по словам сплетников, на нее якобы подали в суд из-за долгов. Однако эти нелицеприятные слухи опровергла супруга Дмитрия Маликова.

13 февраля 2024, 11:05
Стефания Маликова и Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

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