Требующая алиментов Муцениеце отправила малолетних детей на заработки

Скандал после развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не утихает уже четыре года.

Актеры театра и кино Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись почти четыре года назад, однако до сих пор этот громкий скандал остается достоянием общественности. Сначала артисты обменивались обвинениями, потом не могли поделить имущество, теперь ссорятся из-за алиментов.

Брак звезд продлился девять лет. Они обзавелись двумя детьми. После развода Агата Муцениеце была вынуждена совмещать творческую карьеру и воспитание наследников. В то же время Павел Прилучный успел обзавестись новой семьей. Актер женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая уже успела подарить ему сына.

Меж тем, бывшая супруга звезды сериала "Мажор" недовольно размерами алиментов, которые Павел Прилучный выплачивает на содержание детей от первого брака. Кстати, после развода Агата Муцениеце отсудила для себя и наследников квартиру в Москве.

Более того, актриса выписала из жилья Павла Прилучного, чтоб его третий ребенок не мог претендовать на квадратные метры. А пока идут споры, она занимается образованием наследников. Так, артистка сообщила в социальных сетях, что отправляет их на заработки, точнее, на сборы по финансовой грамотности, где дети смогут заработать первые деньги.

"С 22 по 25 февраля мои дети, Тима и Мия, поедут на слет финансовой грамотности",

– подчеркнула Агата Муцениеце. Она добавила, что Мика (сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян) тоже поедет. По словам звезды, занятия будут проходить по возрастным группам.