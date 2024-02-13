SHAMAN не настоящий: почему певец обманывает россиян

SHAMAN добирался до вершины музыкального Олимпа больше десяти лет, а сегодня он лидер отечественной эстрады.

SHAMAN сегодня является одним из самых востребованных российских музыкантов. Он поднялся на волне патриотических настроений и стал лидером отечественной эстрады. Автор и исполнитель песен имеет невероятные вокальные данные, за что его и полюбили зрители. Меж тем, путь музыканта к вершине был весьма тернистым.

Впервые на большой сцене Ярослав Дронов – тогда еще никакой не SHAMAN – появился более десяти лет назад. Он принес участие в проектах "Фактор А" и "Голос". Одержать победу артисту так и не удалось, однако в обеих шоу он стал финалистом. Со временем музыкант оброс "жиром", теперь его хиты знает вся страна.

Однако до сих пор поклонники задаются вопросом, почему певец их обманывает, ведь SHAMAN не настоящий шаман, да и не связан никак с представителями этого направления, так сказать, искусства. Кстати, в России уже создан полноценный профсоюз шаманов, уточняет gazetametro.ru.

Очевидно, что Ярослав Дронов не состоит в этой организации. Так или иначе, ранее он неоднократно отмечал, что взял псевдоним, чтобы разделить реальную жизнь и сценическую. Но почему именно SHAMAN? По словам музыканта, он исходил из комментариев слушателей про "шаманский вокал" и "магический голос".