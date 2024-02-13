Предрек свою смерть: какая роль Дмитрия Красилова стала роковой

Пухляша не стало в конце прошлого года. Для многих его гибель стала неожиданной, но стоит чуть внимательнее присмотреться к его ролям в кино.

Артист ушел из жизни на пике популярности. 29-летний мужчина отдал много сил, энергии и труда для того, чтобы о нем узнала не только вся страна, но и весь мир. В последние годы Дмитрий Красилов активно снимался в клипах, принимал участие в шоу и работал на съемочной площадке. Некоторые аналитики предполагают, что Пухляш предрек свою смерть одной из последних ролей, сообщает телеканал "360".

В новом сезоне сериала "Сергий против нечисти" Дмитрий Красилов появился в эпизоде. ему досталась роль самца Жар-птицы, напоминает "Царьград". Диковинное животное ярко светит, радует всех окружающих, но быстро сгорает. Не исключено, что актер повторил такой путь. Его стремление дарить счастье всем вокруг обернулось бедой.

Дмитрий Красилов скончался из-за проблем с сердцем. Сейчас трудно сказать, что стало той последней каплей, которая переполнила резерв жизненной энергии танцора. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" пишет, что на самочувствии могут отражаться как внутренние переживания человека, так и внешние факторы. Например, при резких перепадах атмосферного давления или повышенной геомагнитной активности может ухудшаться состояние людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Пухляш много работал. Часть его выступлений была связана с активными физическими нагрузками. Негативным фактором выступал лишний вес артиста. Мужчина надеялся в скором времени обзавестись семьей и стать папой для нескольких малышей. К сожалению, мечтам уже никогда не сбыться. Дмитрию Красилову навсегда останется 29 лет.