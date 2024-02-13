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Вторник 13 февраля

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Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей

Талантливые дети актеров: кто из них превзошел звездных родителей
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В отечественном кино происходит масштабная смена поколений. Все реже можно увидеть тех, к кому привыкли сотни зрителей.

В кино и сериалах все чаще мелькают новые лица молодых актеров, сообщает "Пятый канал". Некоторые из них – это продолжатели звездных династий. Комментаторы в Сети чаще всего делятся на две группы. Первая считает, что таким детям помогает известная фамилия. Вторая же уверена, что с первых шагов дочки и сыночки окружены талантливыми людьми, поэтому у них, фактически, не остается выбора. Они впитывают умения и знания с рождения.

Иван Янковский

Молодой человек активно снимается последний пять лет. Ему удается примерять на себя разные образы, перевоплощаться так, что зрители верят в реалистичность героя. Наиболее заметные работы: сериалы "Топи", "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте". Фильмы: "Огонь", "Текст". Родителями актера являются Филипп Янковский и Оксана Фандера. Бабушки и дедушка тоже известные представители творческих профессий.

Анна Пересильд

14-летняя девушка, несмотря на юный возраст, стала невероятно популярной после участия в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Первая любовь ее героини Айгуль растопила сотни сердец. Ранее дочь Анны Пересильд и Алексея Учителя сыграла в фильмах "Тибра", "Первый снег" и "Нежность".

Кирилл Нагиев

Наследник одного из самых брутальных шоуменов страны решил стать актером. Он окончил академию театрального искусства в Санкт-Петербурге в 2011 году. С этого времени Кирилл Дмитриевич активно снимается, покоряя сердца поклонниц. В его фильмографии десятки лент. Среди них самые популярные: "Холоп – 2", "Текст", "Марафон желаний".

13 февраля 2024, 07:08
Иван Янковский. Фото: © Pavel Kashaev\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

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