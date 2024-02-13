Светлана Немоляева не стала скрывать секрет сохранения идеальной фигуры

В свои 86 женщина все еще может похвастаться прекрасными внешними данными.

Очевидно, что Светлана Немоляева знает секрет красоты и счастья. Немолодая народная артистка замечательно выглядит, несмотря на почтительный возраст. Весной советской и российской актрисе исполнится 87 лет, напоминает женский журнал "Клео.ру".

Светлана Владимировна рассказала, что сложно было сохранять фигуру из-за предрасположенности к полноте. Более того, относительно небольшой рост, даже после двух килограммов набранного веса, создавал иллюзию "бочонка". Для того, чтобы выглядеть хорошо, артистке приходилось придерживаться строгой диеты.

"Только сброшу, и начинаю закидываться едой, как полоумная. Обожала халву со сливочным маслом и бабушкиным вареньем", – вспоминает народная любимица.

Сейчас же Светлана Немоляева смогла вывести формулу идеальной диеты, которая не предполагает жестких ограничений. Следовательно, срывов, которые негативно действуют на здоровье, не происходит.

"Надо есть маленькими порциями. Не есть вечером, даже если хочется. Сдерживаться. Не употреблять алкоголь", – поделилась звезда.

К искусственным способам формирования идеального тела Светлана Немоляева относится негативно. У нее был опыт обращения к косметологам. Последствия испугали немолодую женщину. Она назвала безумством стремление к подрезанию глаз и увеличению губ. Артистка призналась, она гордится каждой своей морщинкой. В них отражается судьба человека. Более того, любое изменение лица для артиста может обернуться крахом карьеры. остаться без сцены Светлана Владимировна точно не готова.