Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III

Встреча двух родственников состоялась спустя девять месяцев. Стало известно, почему Карл III смог уделить принцу Гарри всего тридцать минут.

На минувшей неделе общественность ошарашила новость, которая произошла в королевской семье. Стало известно, что у короля Великобритании врачи диагностировали рак. Появившийся недуг был обнаружен во время лечения другого заболевания Карла III – аденомы простаты.

Однако страшное заболевания смогло примирить двух родственников. Сразу после новости о том, что король Великобритании болен, его младший сын вылетел к нему в Лондон из Лос-Анджелеса. Правда, Карла III смог уделить принцу Гарри всего тридцать минут.

Причина того, почему встреча принца Гарри и Карла III была короткой, раскрыта, и она довольно печальная. Как оказалось, на недолгом визите настояли врачи. Из-за тяжелого состояния здоровья короля сейчас себя лучше не перегружать, а первая за долгое время встреча могла привести к ухудшению состояния его высочества.

Стоит отметить, что родственники не виделись более девяти месяцев. Отношения между ними испортились после того, как принц Гарри опубликовал мемуары собственного сочинения, в которых разоблачил подробности жизни королевской семьи.

Более того, помимо Карла III непростой период переживает и Кейт Миддлтон, которая недавно пережила тяжелую операцию на живот. Сейчас она восстанавливается и до сих пор с трудом может встать с кровати. Часть обязанностей короля теперь упали на плечи ее супругу. Принцу Уэльскому даже пришлось оставить жену на время реабилитации, чтобы приступить к новым обязанностям.

Ранее "Дни.ру" писали, что Кейт Миддлтон чувствует свою вину перед королем после его госпитализации.