Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III

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Понедельник 12 февраля

22:02Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III 21:46"Мерзкая журналистка": почему Алена Блин затаила обиду на Лазарева 21:18"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью 20:45Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии 20:08Влипла по-крупному: с Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов 19:42Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи 19:13Ольга Бузова раскрыла имена своих детей 18:40Госпитализированный Петросян сделал важное заявление 18:05"Мало похоже на раскаяние": поведению Киркорова на "Маске" нашли объяснение 17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии праздников
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Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III

Раскрыта печальная причина короткой встречи принца Гарри с онкобольным Карлом III
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Встреча двух родственников состоялась спустя девять месяцев. Стало известно, почему Карл III смог уделить принцу Гарри всего тридцать минут.

На минувшей неделе общественность ошарашила новость, которая произошла в королевской семье. Стало известно, что у короля Великобритании врачи диагностировали рак. Появившийся недуг был обнаружен во время лечения другого заболевания Карла III – аденомы простаты.

Однако страшное заболевания смогло примирить двух родственников. Сразу после новости о том, что король Великобритании болен, его младший сын вылетел к нему в Лондон из Лос-Анджелеса. Правда, Карла III смог уделить принцу Гарри всего тридцать минут.

Причина того, почему встреча принца Гарри и Карла III была короткой, раскрыта, и она довольно печальная. Как оказалось, на недолгом визите настояли врачи. Из-за тяжелого состояния здоровья короля сейчас себя лучше не перегружать, а первая за долгое время встреча могла привести к ухудшению состояния его высочества.

Стоит отметить, что родственники не виделись более девяти месяцев. Отношения между ними испортились после того, как принц Гарри опубликовал мемуары собственного сочинения, в которых разоблачил подробности жизни королевской семьи.

Более того, помимо Карла III непростой период переживает и Кейт Миддлтон, которая недавно пережила тяжелую операцию на живот. Сейчас она восстанавливается и до сих пор с трудом может встать с кровати. Часть обязанностей короля теперь упали на плечи ее супругу. Принцу Уэльскому даже пришлось оставить жену на время реабилитации, чтобы приступить к новым обязанностям.

Ранее "Дни.ру" писали, что Кейт Миддлтон чувствует свою вину перед королем после его госпитализации.

12 февраля 2024, 22:02
Карл III. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
The Mirror✓ Надежный источник

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Меган Маркл с ирокезом, дредами и не только: нейросеть сделала фото жены принца Гарри

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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