"Мерзкая журналистка": почему Алена Блин затаила обиду на Лазарева

Ранее популярная журналистка и певец были друзьями. Однако в один момент между ними пробежала черная кошка.

Популярная журналистка за свой долгий путь в мире российского шоу-бизнеса смогла подружиться со многими его представителями. С кем-то она тесно общается, а с кем-то однажды пути разошлись. Например, как в дружбе с исполнителем хита "В самое сердце". Стало известно, почему Алена Блин затаила обиду на Сергей Лазарева.

Еще несколько лет назад между ними пробежала черная кошка. Оказалось, что виной тому стала новость, в которой артист не сознался звездной журналистке. Когда у Сергея Лазарева родилась дочь, и Алена Жигалова узнала об этом, то она решила узнать достоверность слуха напрямую у певца. Однако он заверил, что это не больше, чем просто выдумки.

Звездная ведущая поверила певцу. Правда, через три дня после их разговора на экраны вышла передача Леры Кудрявцевой, в которой Сергей Лазарев раскрыл секрет, что у него родилась дочь. Алену Жигалову настолько задел обман артиста, что она опубликовала разоблачающий пост про любимца многих. Ответ исполнителя хита "Снег в океане" не заставил себя долго ждать.

"Это мерзкая журналистка меня шантажировала", – процитировала в недавнем интервью слова Сергея Лазарева популярная журналистка.

Стоит отметить, что по мнению Алены Жигаловой, прошло уже достаточно много времени после того конфликта, поэтому звездам пора бы и помириться. Также журналистка отметила, что любит Сергея Лазарева и всегда к нему хорошо относилась.





Ранее "Дни.ру" писали, что Сергей Лазарев официально раскрыл россиянам любимую женщину.