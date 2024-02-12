"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью

Ольга Орлова считает, что подобным образом девочка познает окружающий мир



Бывшая солистка группы "Блестящие" выложила на своей странице в социальных сетях видео, на котором ее крошка-дочь, подползшая к собачьей миске, активно пробует таскать оттуда гранулы сухого корма, предназначенного для питания четвероногих любимцев.

Фото: соцсети

Зрелище наверняка привычное для многих родителей маленьких исследователей, в чьем доме живут кошки, собаки и другие питомцы. Малыши, пробуя "на зубок" все, что видят, спокойно лезут и в миски, интересуясь, что там интересного. Так же спокойно они могут тянуть в рот шерсть или лапы любимцев. Родители реагируют по-разному: одни одергивают детей, запрещая им такое, другие не обращают внимания.



Сама певица ничего страшного в подобном не видит, считая, что дочь таким образом знакомится с окружающим миром, но на случай хейта в комментариях иронически прокомментировала видео.

"Слабонервных яжматерей всея Руси просьба не смотреть. Рубрику "нестерильные дети" можно считать открытой", – насмешливо подписала ролик мать.



Опасения оказались не напрасными. Видео шокировало многих интернет-пользователей. Они заявили, что ни в коем случае не подпустили бы ребенка к кишащей микробами собачьей миске.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Орлова натерпелась хейта и злобных комментариев, когда рассекретила свое "интересное положение" и призналась в позднем материнстве.