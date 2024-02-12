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Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии

Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии
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Стали известны требования Натальи Ветлицкой, которые должны соблюсти желающие послушать ее песни.

Наталья Ветлицкая, бывшая солистка группы "Мираж", ныне завершила карьеру и выступает разве что на частных вечеринках. Ветлицкая готова вернуться в Россию при одном условии — за большие деньги, и то ненадолго.

Гонорар за выступление певица просит немалый: от 45 тысяч евро. Но за эту сумму она прилетит даже в Россию. Однако не каждый, готовый выложить кругленькую сумму за песни Ветлицкой, достоин их послушать: команда певицы тщательно проверяет статус компании-заказчика.

Исполнительница песни про глаза цвета виски покинула Россию более 10 лет назад, потому что ее дочери по здоровью требовался солнечный климат. Однако через несколько лет звезда эстрады 90-х решила возобновить карьеру, чтобы заработать деньги, которых, вероятно, стало не хватать. Вскоре она снова начала выступать после почти полутора десятков лет перерыва, однако это долго не продлилось, и Ветлицкая снова пропала со сцены.

В покинутой России Наталья Ветлицкая владеет квартирой в Москве, площадь которой составляет почти 200 кв м, и компанией, продающей недвижимость. Правда, у последней дела не очень – в 2022 году фирме удалось заработать всего четыре миллиона.

Ранее "Дни.ру" писали, что Наталья Ветлицкая когда-то имела отношения с Александром Маршалом, что вскрылось через много лет после их романа.

12 февраля 2024, 20:45
Наталья Ветлицкая
Телеграм-канал "Shot"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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