Влипла по-крупному: с Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов

На популярную артистку поступил новый иск. Насте Ивлеевой придется вновь разгребать последствия "голой" вечеринки.

Скандальное мероприятие популярной артистки прошло еще в конце декабря. Однако последствия "голой" вечеринки многим представителям российского шоу-бизнеса приходится разгребать до сих пор. Больше всего, конечно, досталось организатору светского вечера. Стало известно, что с Насти Ивлеевой требуют взыскать один миллиард долларов.

Так, бывшая ведущая программы "Орел и решка" влипла по-крупному. Она не может вести свое шоу, ее не приглашают на светские мероприятия, а также постоянно обвиняют в случившемся. Более того, с нее постоянно пытаются взыскать деньги за проведенное мероприятие. Иск был зарегистрирован 12 февраля в Москве.

Стоит отметить, что истец требует взыскать крупную сумму и с Анастасии Ивлеевой, и с акционера АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Ранее МТС обвинили в спонсорстве скандального вечера. Однако сама компания заявила, что не причастна к данному мероприятию.

Ранее в столичные суды уже поступали похожие иски. Все претензии к Анастасии Ивлеевой быстро отметали. Однако иск с МТС все же приняли к рассмотрению. Стоит отметить, что у блогерши уже в четвертый раз пытаются отсудить крупную сумму денег.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Волочкова обвинила Анастасию Ивлееву в предательстве.