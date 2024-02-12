Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи

Бывшая ведущая передачи "Армейский магазин" оказалась в больнице, где у нее подозревают передозировку из-за прошлых увлечений телезвезды запрещенными веществами. Дану Борисову нашла дочь: поняв, что мать без сознания, девочка позвонила бабушке, а та – телеведущему Андрею Малахову. Именно он в свое время заставил Борисову лечиться от наркозависимости.
Первое, что подумали близкие, найдя полуживую Дану – это то, что она вернулась к старым привычкам. Поэтому Екатерина Борисова, мать ведущей, вызвала "неотложку", несмотря на протесты дочери, и обыскала ее комнату в поисках тайника с наркотиками.
Однако, несмотря на все усилия, никакие "заначки" найти не смогли, а сама Дана Борисова не признается, какие препараты принимала в последнее время. Андрей Малахов сообщил в эфире своей программы, что анализы у Даны взяли, но диагноз пока не поставлен. Сама же Борисова жаловалась на проблемы со зрением и сухость во рту.
"Похудела на девять килограммов, голова болит, ноги-руки отекают", – описала свое самочувствие еле говорящая ведущая.
На шоу "Малахов" стало ясно, что причиной ее приступа были не наркотические вещества, а инъекции препарата для диабетиков, с помощью которого она хотела расправиться с лишним весом.Ранее "Дни.ру" писали, что Дана Борисова, придя на новое шоу "Это нормально?", похвасталась Ольге Бузовой, сколько интимных партнеров у нее было за всю жизнь.