Передозировка? Еле говорящую Борисову снова спасают врачи

У Даны Борисовой подозревают передозировку, но результатов анализов пока нет.



Бывшая ведущая передачи "Армейский магазин" оказалась в больнице, где у нее подозревают передозировку из-за прошлых увлечений телезвезды запрещенными веществами. Дану Борисову нашла дочь: поняв, что мать без сознания, девочка позвонила бабушке, а та – телеведущему Андрею Малахову. Именно он в свое время заставил Борисову лечиться от наркозависимости.

Первое, что подумали близкие, найдя полуживую Дану – это то, что она вернулась к старым привычкам. Поэтому Екатерина Борисова, мать ведущей, вызвала "неотложку", несмотря на протесты дочери, и обыскала ее комнату в поисках тайника с наркотиками.

Однако, несмотря на все усилия, никакие "заначки" найти не смогли, а сама Дана Борисова не признается, какие препараты принимала в последнее время. Андрей Малахов сообщил в эфире своей программы, что анализы у Даны взяли, но диагноз пока не поставлен. Сама же Борисова жаловалась на проблемы со зрением и сухость во рту.



"Похудела на девять килограммов, голова болит, ноги-руки отекают", – описала свое самочувствие еле говорящая ведущая.



На шоу "Малахов" стало ясно, что причиной ее приступа были не наркотические вещества, а инъекции препарата для диабетиков, с помощью которого она хотела расправиться с лишним весом.