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Ольга Бузова раскрыла имена своих детей

Ольга Бузова раскрыла имена своих детей
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После расставания с возлюбленным Ольга Бузова не теряет надежды на личное счастье.

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила хедлайнером Big Love Show, которое состоялось недавно в столице. В общении с прессой на красной дорожке бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова разоткровенничалась о личном.

Почти три года назад Ольга Бузова разорвала отношения с хип-хоп исполнителем Давидом Манукяном. Пара была вместе полтора года, но не срослось. После этого громкого события о личной жизни звезды "Дома-2" ничего не слышно. Только время от времени мелькают сенсации вроде тайного поклонника, презентовавшего ей на день рождения дорогущую иномарку.

В настоящий момент Бузова уделяет работе большую часть своей жизни: она то пропадает в студии звукозаписи, то ездит по России с гастролями, то снимается в очередном телешоу. Однако это не значит, что исполнительница хита "Мало половин" оставила надежды на личное счастье.

Бузова еще верит в любовь и надеется однажды повстречать свою половинку, с которой создаст семью. В беседе с прессой певица раскрыла имела будущих детей. Мальчика, например, Ольга решила наречь в честь своей первой школьной любви – Алексеем.

"А дочку – Маша. Я это говорила еще четыре года назад. Не долетает до вселенной информация, – сокрушалась звезда.

Замужем Ольга была только один раз, ее бывший муж – футболист Дмитрий Тарасов, но после пяти лет семейной жизни пара рассталась. Тайный воздыхатель у певицы появился несколько лет лет назад, и окружение артистки не раз видело шикарные презенты для Бузовой, которые она охотно берет, но пока не дает поклоннику подойти поближе.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова откровенно рассказала о том, почему спустя годы после развода продолжает вспоминать бывшего мужа.

12 февраля 2024, 19:13
Ольга Бузова
The voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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