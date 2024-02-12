Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами

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Понедельник 12 февраля

17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец
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Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами

Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами
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Алена Водонаева не смогла сдержать эмоций из-за случившегося с ее друзьями.

Многие зрители помнят, как брюнетка начинала свою карьеру на телевидении и завоевывала первую известность. Она прославилась на всю страну после своего появления в реалити-шоу "Дом-2" в 2004 году и сразу же прослыла одной из главных скандалисток телестройки. Такую репутацию Алена Водонаева поддерживает по сей день, хотя проект давно остался позади.

Сегодня, как и 20 лет назад, звезда славится своими смелыми высказываниями и скандалами с коллегами по цеху. Поэтому далеко не все знают, какой ранимой и чувствительной модель иногда может быть. Особенно, если в беде оказываются близкие ей люди.

Последние полтора года Алена Водонаева не находила себе места из-за громкого дела о вымогательстве у главы "Ростеха". Обвиняемыми стали сотрудники редакции Ксении Собчак, с которыми брюнетку связывают тесные дружеские отношения. А сегодня Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву вынесли приговор.

Водонаева пришла на заседание и оказалась в первых рядах, надеясь на наилучший в сложившейся ситуации исход. Однако зал суда телеведущая покинула с самыми горькими чувствами. На опубликованных журналистами кадрах видно, что модель едва не захлебнулась слезами, услышав вынесенный приговор.

СМИ сообщают, что Бигаева и Романовского приговорили к 7 годам лишения свободы. А Суханов, согласно решению суда, проведет за решеткой 7,5 года. Алена Водонаева была в ужасе после оглашения приговора и не смогла сдержать эмоций. Брюнетка выбежала на улицу в истерике и отказалась давать комментарии журналистам.

А ранее "Дни.ру" писали, что Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России.

12 февраля 2024, 17:25
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Филипп Киркоров с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Акиньшина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мария Кожевникова с детьми. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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