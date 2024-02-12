Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами

Алена Водонаева не смогла сдержать эмоций из-за случившегося с ее друзьями.

Многие зрители помнят, как брюнетка начинала свою карьеру на телевидении и завоевывала первую известность. Она прославилась на всю страну после своего появления в реалити-шоу "Дом-2" в 2004 году и сразу же прослыла одной из главных скандалисток телестройки. Такую репутацию Алена Водонаева поддерживает по сей день, хотя проект давно остался позади.

Сегодня, как и 20 лет назад, звезда славится своими смелыми высказываниями и скандалами с коллегами по цеху. Поэтому далеко не все знают, какой ранимой и чувствительной модель иногда может быть. Особенно, если в беде оказываются близкие ей люди.

Последние полтора года Алена Водонаева не находила себе места из-за громкого дела о вымогательстве у главы "Ростеха". Обвиняемыми стали сотрудники редакции Ксении Собчак, с которыми брюнетку связывают тесные дружеские отношения. А сегодня Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву вынесли приговор.

Водонаева пришла на заседание и оказалась в первых рядах, надеясь на наилучший в сложившейся ситуации исход. Однако зал суда телеведущая покинула с самыми горькими чувствами. На опубликованных журналистами кадрах видно, что модель едва не захлебнулась слезами, услышав вынесенный приговор.

СМИ сообщают, что Бигаева и Романовского приговорили к 7 годам лишения свободы. А Суханов, согласно решению суда, проведет за решеткой 7,5 года. Алена Водонаева была в ужасе после оглашения приговора и не смогла сдержать эмоций. Брюнетка выбежала на улицу в истерике и отказалась давать комментарии журналистам.

А ранее "Дни.ру" писали, что Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России.