В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский

Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Понедельник 12 февраля

15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский

В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский
1

В блоге Стаса Садальского появилось тревожное сообщение о случившемся.

Не секрет, что знаменитый артист имеет скандальную славу. Уже много лет его имя регулярно упоминается в связи со звездными разборками и громкими высказываниями, которые одобряют не все. Но на самом ли деле Стас Садальский такой, какими хочет казаться на публике? Этим вопросом давно задаются многие его поклонники.

Те, кто ищут ответ, находят его в социальных сетях актера. В личном блоге он часто проявляет себя с непривычной для широкой аудитории стороны, рассказывая о личном. Так случилось и накануне, когда Стас Садальский поделился с подписчиками жуткой ситуацией из своей обычной жизни.

Артист опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором признался, что оказался в списке пассажиров неисправного самолета. По словам Садальского, леденящий душу случай произошел во время полета в Минеральные воды. В какой-то момент всех присутствующих, в том числе актера, попросили покинуть борт. Оказалось, что незадолго до взлета в самолете обнаружилась поломка.

Судя по всему, эта счастливое, но пугающее стечение обстоятельств заставило звезду многое переосмыслить. Стас Садальский поделился с аудиторией своими чувствами, отметив, что количество денег на счету и известность полностью перестают иметь знамение в таких ситуациях.

"Когда вы летите, самолету все равно, кто вы; неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете", – написал в блоге актер.

А ранее "Дни.ру" писали, что Стас Садальский объявил о потере для России.


12 февраля 2024, 15:33
Стас Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся Стас Садальский

В первом фильме Станислав снялся еще в годы учебы: это был фильм «Город первой любви» Маноса Захариаса и Бориса Яшина.
В картине 1971 года "Мальчики" Стасу досталась роль Коли Бирюкова.
Вор-"щипач" Кирпич из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Красавец-корнет Алексей Плетнев в картине "О бедном гусаре замолвите слово".
"Главное в музыке - отчтистость, а второе, уже, громкость", - говорил директор школы в исполнении Садальского в картине "Немухинские музыканты".
"На кого Бог пошлет" - фильм 1994 года - не очень известен зрителям.
Фильм "Дружная семейка" считается лучшим отечественным ситкомом.
Митхаил Шляйфман в картине "Страшная красавица".
Мода на селфи в лифте не обошла и Садальского.

По теме

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского

Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию
Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки

Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки
Юлия Барановская поделилась неожиданными кадрами с места событий в блоге. За годы своей карьеры брюнетка завоевала звание одной из самых известных телеведущих страны и главных красавиц Первого канала.

Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие

Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие
Сообщение на странице певца трогает до слез и пробирает до глубины души. Исполнителя хита "С чистого листа" с полной уверенностью можно назвать обладателем безупречной репутации.

От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко

От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко
Знаменитой советской и российской актрисы не стало два года назад. Но в памяти многих она так и осталась первой красавицей отечественного кинематографа. Любимица зрителей покинула этот мир 12 февраля 2022 года.

Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори

Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори
Адриано Челентано и Клаудия Мори вместе уже более полувека. Но всегда ли их семейная жизнь была такой счастливой и безоблачной, какой кажется со стороны? Сегодня, 12 февраля, супруга знаменитого на весь мир итальянского музыканта и актера отмечает 80-летие.

Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова

Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова
Представитель певца не стала молчать и прокомментировала ситуацию, которая сейчас складывается у звезды. Филипп Киркоров попал в поле зрения ряда компетентных органов после участия в скандальной вечеринке.

Выбор читателей

12/02ПндМария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 10/02СбтНазвана причина блокировки счетов Киркорова 10/02СбтПеренесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 11/02Вск"Тошнит": известный блогер избил Милохина 11/02ВскЗавещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 11/02ВскУже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду