В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский

В блоге Стаса Садальского появилось тревожное сообщение о случившемся.

Не секрет, что знаменитый артист имеет скандальную славу. Уже много лет его имя регулярно упоминается в связи со звездными разборками и громкими высказываниями, которые одобряют не все. Но на самом ли деле Стас Садальский такой, какими хочет казаться на публике? Этим вопросом давно задаются многие его поклонники.

Те, кто ищут ответ, находят его в социальных сетях актера. В личном блоге он часто проявляет себя с непривычной для широкой аудитории стороны, рассказывая о личном. Так случилось и накануне, когда Стас Садальский поделился с подписчиками жуткой ситуацией из своей обычной жизни.

Артист опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором признался, что оказался в списке пассажиров неисправного самолета. По словам Садальского, леденящий душу случай произошел во время полета в Минеральные воды. В какой-то момент всех присутствующих, в том числе актера, попросили покинуть борт. Оказалось, что незадолго до взлета в самолете обнаружилась поломка.

Судя по всему, эта счастливое, но пугающее стечение обстоятельств заставило звезду многое переосмыслить. Стас Садальский поделился с аудиторией своими чувствами, отметив, что количество денег на счету и известность полностью перестают иметь знамение в таких ситуациях.

"Когда вы летите, самолету все равно, кто вы; неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете", – написал в блоге актер.



А ранее "Дни.ру" писали, что Стас Садальский объявил о потере для России.



