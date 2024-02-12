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Понедельник 12 февраля

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Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки

Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки
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Юлия Барановская поделилась неожиданными кадрами с места событий в блоге.

За годы своей карьеры брюнетка завоевала звание одной из самых известных телеведущих страны и главных красавиц Первого канала. Сегодня она является желанной гостьей не только на экранах, но и на светских мероприятиях. Но кто бы мог подумать, что Юлию Барановскую можно встретить и на улицах столицы...

Еще совсем недавно вся Россия дружно отмечала наступление 2024 года. А теперь в нашей стране почти так же шумно и помпезно празднуют Новый год по китайскому календарю. Последние несколько дней в центре Москвы активно проводятся праздничные мероприятия, которые посещают все желающие. Одной из них стала Юлия Барановская.

Телеведущая рассказала в своем блоге о насыщенной программе, которая ждет жителей и гостей столицы на улицах города. Кроме того, звезда поделилась с подписчиками кадрами прямо из гущи событий. Бывшая супруга Андрея Аршавина подобрала наряд соответствующих цветов, появилась на мероприятии и сделала снимки на фоне пышного празднования.

На одном из кадров Юлия Барановская предстала с реквизитом в руках рядом с размалеванными артистами. Один из них взял звезду экранов сзади, приблизившись к ней практически вплотную. Хотя фото сделано в разгар вечеринки, на которой было много примечательного, сложно не заметить один необычный нюанс.

Поскольку актеры появились на снимке в костюмах, их настоящее лицо оказалось скрыто. Однако из-за маски одного из них складывается впечатление, будто рядом с телеведущей позирует Филипп Киркоров. Нарисованное лицо настолько сильно напоминает внешние черты поп-короля, что кажется, словно его рисовали по звездному образу и подобию.

А ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Барановская объявила о замужестве и сроке беременности.

Фото: соцсети

12 февраля 2024, 14:53
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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