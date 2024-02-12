Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие

Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Понедельник 12 февраля

15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие

Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие
350

Сообщение на странице певца трогает до слез и пробирает до глубины души.

Исполнителя хита "С чистого листа" с полной уверенностью можно назвать обладателем безупречной репутации. Певец практически никогда не становится участником скандалов, которые то и дело гремят в мире шоу-бизнеса, а его семья считается одной из самых образцовых. Однако даже в своей идеальной, как считают многие, жизни Дмитрий Маликов сталкивается с тяжелыми моментами.

Накануне в блоге артиста появилось траурное известие. Музыкант рассказал об утратах, которые когда-то пережил вместе со своими близкими. Как признался исполнитель, в разное время у его семьи было два домашних любимца. Но, к сожалению, обоих четвероногих друзей в какой-то момент не стало.

Дмитрий Маликов пооткровенничал с подписчиками, что печальные воспоминания настигли его во время прогулки с питомцем старшей дочери Ольги. По словам артиста, первая собака появилась у него в 1988 году. Певец воспитывал пушистого друга вместе с сестрой Инной и, судя по всему, не чаял в нем души. Однако в скором времени пес покинул этот мир.

"Это была порода колли, и мы решили назвать его Стингом в честь нашего любимого на тот момент певца. Хороший был пес, прожил правда недолго", – поделился с аудиторией музыкант.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Следующий питомец появился у исполнителя уже после женитьбы и рождения младшей дочери. Дмитрий Маликов и его супруга подарили наследнице мальтийскую болонку. Семья назвала любимицу Джессикой и очень к ней привязалась, поэтому ее тяжелый уход спустя 15 лет жизни стал большим ударом для всех. С тех пор, по словам певца, они с женой не решаются завести нового четвероногого друга.

А ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии.

12 февраля 2024, 13:28
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Нагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец

Эксклюзив: Маликов дал комментарий после слухов о разводе с женой

 Милые животные

Сюжеты Милые животные

Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский

В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский
В блоге Стаса Садальского появилось тревожное сообщение о случившемся. Не секрет, что знаменитый артист имеет скандальную славу.

Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки

Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки
Юлия Барановская поделилась неожиданными кадрами с места событий в блоге. За годы своей карьеры брюнетка завоевала звание одной из самых известных телеведущих страны и главных красавиц Первого канала.

От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко

От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко
Знаменитой советской и российской актрисы не стало два года назад. Но в памяти многих она так и осталась первой красавицей отечественного кинематографа. Любимица зрителей покинула этот мир 12 февраля 2022 года.

Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори

Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори
Адриано Челентано и Клаудия Мори вместе уже более полувека. Но всегда ли их семейная жизнь была такой счастливой и безоблачной, какой кажется со стороны? Сегодня, 12 февраля, супруга знаменитого на весь мир итальянского музыканта и актера отмечает 80-летие.

Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова

Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова
Представитель певца не стала молчать и прокомментировала ситуацию, которая сейчас складывается у звезды. Филипп Киркоров попал в поле зрения ряда компетентных органов после участия в скандальной вечеринке.

Выбор читателей

12/02ПндМария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 10/02СбтНазвана причина блокировки счетов Киркорова 10/02СбтПеренесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 11/02Вск"Тошнит": известный блогер избил Милохина 11/02ВскЗавещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 11/02ВскУже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду