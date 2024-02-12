От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко

Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Понедельник 12 февраля

11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков 12:59Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел 12:26Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 12:10"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко

От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко
81

Знаменитой советской и российской актрисы не стало два года назад. Но в памяти многих она так и осталась первой красавицей отечественного кинематографа.

Любимица зрителей покинула этот мир 12 февраля 2022 года. Внезапная смерть артистки стала потрясением для многих, ведь вместе с ней ушла целая эпоха советского кино. Последние годы своей жизни актриса уже не так часто появлялась на экранах и радовала публику выходами в свет. Несмотря на это, для поклонников и коллег Зинаида Кириенко всегда оставалась примером для подражания.

Сегодня в нашей стране с трудом можно найти тех, кто не видел бы ни одного фильма с участием артистки. Она начала блистать на экранах еще в юности и практически сразу завоевала широкую известность. Кинодебютом актрисы стала главная роль в короткометражном фильме "Надежда". Благодаря этой работе Зинаида Кириенко проявила свой талант и очаровала зрителей. Но кто бы мог предположить, какой невероятный успех ждет эту юную леди в ближайшем будущем.

Уже через несколько лет после дебюта звезда сыграла в картине "Тихий Дон", которая принесла ей всесоюзную известность. Многие девушки мечтали быть похожими на красавицу-актрису, а мужчины не могли отвести от нее взглядов. Следующие годы карьера знаменитости складывалась поистине удачно. Она активно снималась и в кротчайшие сроки завоевала звание одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. Однако к середине 60-х в жизни Зинаиды Кириенко случилась черная полоса.

Кадр: скриншот youtube.com

В какой-то момент артистка отказала влиятельному ухажеру, даже не подозревая, чем это для нее обернется. Обиженный мужчина сделал так, что ей перестали поступать предложения о съемках. Звезда очень тяжело переживала профессиональный застой и оказалась в глубокой депрессии. К счастью, через некоторое время актриса вернулась в строй благодаря режиссеру Евгению Матвееву. Постановщик снял знаменитость в своей картине "Любовь земная", подарившей ей новый виток популярности.

За годы своей карьеры Зинаида Кириенко сыграла десятки ярких и запоминающихся ролей. Однако главной ее работой неизменно считался "Тихий Дон". Разумеется, всю свою жизнь артистка менялась не только внешне, но и внутреннее. Несмотря на это, зрители не переставали видеть в актрисе ее героиню Наталью Коршунову. Ведь Зинаида Кириенко оставалась все той же юной леди в душе, сохраняя свое обаяние и творческую активность до самой гробовой доски.

12 февраля 2024, 11:53
Зинаида Кириенко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Убитая ковидом Кириенко пребывала в страшной депрессии: Хотела отойти от мира

"Не выходите за стариков": Лариса Лужина у гроба рассказала о красивом молодом муже Кириенко

Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори

Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори
Адриано Челентано и Клаудия Мори вместе уже более полувека. Но всегда ли их семейная жизнь была такой счастливой и безоблачной, какой кажется со стороны? Сегодня, 12 февраля, супруга знаменитого на весь мир итальянского музыканта и актера отмечает 80-летие.

Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова

Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова
Представитель певца не стала молчать и прокомментировала ситуацию, которая сейчас складывается у звезды. Филипп Киркоров попал в поле зрения ряда компетентных органов после участия в скандальной вечеринке.

Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал

Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал
Ведущая не согласилась с тезисами, которые прозвучали в эфире на всю страну 42-летняя женщина удивилась, когда посмотрела две программы о себе.

"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну

"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну
Многодетный отец рассказал, какая судьба ждет его дочь Солист легендарной группы "Руки вверх" сейчас активно занимается продвижением своих детей.

"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников

"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников
Для Елизаветы Базыкиной проект стал самым успешным за всю карьеру 23-летняя актриса стала популярной после участия в съемках сериала "Слово пацана.

Выбор читателей

12/02ПндМария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 10/02СбтНазвана причина блокировки счетов Киркорова 10/02СбтПеренесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 11/02Вск"Тошнит": известный блогер избил Милохина 11/02ВскЗавещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 11/02ВскУже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду