От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко

Знаменитой советской и российской актрисы не стало два года назад. Но в памяти многих она так и осталась первой красавицей отечественного кинематографа.

Любимица зрителей покинула этот мир 12 февраля 2022 года. Внезапная смерть артистки стала потрясением для многих, ведь вместе с ней ушла целая эпоха советского кино. Последние годы своей жизни актриса уже не так часто появлялась на экранах и радовала публику выходами в свет. Несмотря на это, для поклонников и коллег Зинаида Кириенко всегда оставалась примером для подражания.

Сегодня в нашей стране с трудом можно найти тех, кто не видел бы ни одного фильма с участием артистки. Она начала блистать на экранах еще в юности и практически сразу завоевала широкую известность. Кинодебютом актрисы стала главная роль в короткометражном фильме "Надежда". Благодаря этой работе Зинаида Кириенко проявила свой талант и очаровала зрителей. Но кто бы мог предположить, какой невероятный успех ждет эту юную леди в ближайшем будущем.

Уже через несколько лет после дебюта звезда сыграла в картине "Тихий Дон", которая принесла ей всесоюзную известность. Многие девушки мечтали быть похожими на красавицу-актрису, а мужчины не могли отвести от нее взглядов. Следующие годы карьера знаменитости складывалась поистине удачно. Она активно снималась и в кротчайшие сроки завоевала звание одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. Однако к середине 60-х в жизни Зинаиды Кириенко случилась черная полоса.

В какой-то момент артистка отказала влиятельному ухажеру, даже не подозревая, чем это для нее обернется. Обиженный мужчина сделал так, что ей перестали поступать предложения о съемках. Звезда очень тяжело переживала профессиональный застой и оказалась в глубокой депрессии. К счастью, через некоторое время актриса вернулась в строй благодаря режиссеру Евгению Матвееву. Постановщик снял знаменитость в своей картине "Любовь земная", подарившей ей новый виток популярности.

За годы своей карьеры Зинаида Кириенко сыграла десятки ярких и запоминающихся ролей. Однако главной ее работой неизменно считался "Тихий Дон". Разумеется, всю свою жизнь артистка менялась не только внешне, но и внутреннее. Несмотря на это, зрители не переставали видеть в актрисе ее героиню Наталью Коршунову. Ведь Зинаида Кириенко оставалась все той же юной леди в душе, сохраняя свое обаяние и творческую активность до самой гробовой доски.