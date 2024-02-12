Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори

Адриано Челентано и Клаудия Мори вместе уже более полувека. Но всегда ли их семейная жизнь была такой счастливой и безоблачной, какой кажется со стороны?

Сегодня, 12 февраля, супруга знаменитого на весь мир итальянского музыканта и актера отмечает 80-летие. Большую часть своей жизни она провела рука об руку с любимым и любящим мужем. С ним певица делила все радости, горести и тяготы судьбы. Со стороны брак знаменитостей кажется примером истинной идиллии и гармонии. Однако этот союз, как и многие другие, таит собственные секреты.

Будущие супруги познакомились на съемках фильма "Один странный тип" в 1963 году. К тому моменту Адриано Челентано уже был известным актером и исполнителем, а Клаудия Мори лишь делала первые шаги в творческой карьере. Казалось, начинающей актрисе должно было польстить внимание со стороны столь знаменитого мужчины. Однако взаимности Челентано пришлось добиваться долго и упорно.

Но как бы Мори ни старалась устоять перед обаянием и харизмой коллеги, ей это не удалось. В 1964 году влюбленные тайно поженились в кругу самых близких. Долгие годы пара считалась идеальной и не попадала в скандалы. Но все изменилось в 80-х, когда на экраны вышел фильм "Укрощение строптивого".

Адриано Челентано снялся в картине вместе с Орнеллой Мути, которую называли одной из самых красивых актрис в мире. А вскоре все вокруг начали шептаться, будто между коллегами зародился бурный роман, а брак музыканта оказался на грани краха. Как бы там ни было, семью удалось сохранить.

Испытание громким скандалом и предательством осталось позади, а супруги стали еще ближе и сплоченнее. В одном из интервью Клаудия Мори признавалась, что факт неверности в их семейной жизни действительно был. По словам актрисы, любовь прощает все, однако принимать изменника более двух раз ни в коем случае нельзя.

К счастью, Адриано Челентано не стал злоупотреблять доверием жены. Супругам удалось преодолеть кризис, назревший спустя 15 лет брака, и осознать, что они не могут друг без друга. Знаменитый музыкант по-прежнему восхищается любимой женой и смотрит на нее с обожанием даже спустя 60 лет совместной жизни.