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Понедельник 12 февраля

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Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова

Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова
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Представитель певца не стала молчать и прокомментировала ситуацию, которая сейчас складывается у звезды.

Филипп Киркоров попал в поле зрения ряда компетентных органов после участия в скандальной вечеринке. Настя Ивлеева, пожелавшая видеть "почти голых" гостей, не осознала весь масштаб последующего хайпа. Примадонн отечественной эстрады остался без новогодних корпоративов. Более того, кадры с участием Филиппа Киркорова были вырезаны из ряда программ, которые вышли в эфир в первые дни 2024.

Ранее в информационной повестке замелькали заметки об якобы аресте счетов певца, сообщает "Царьград" . Писали о том, что из-за долга в 47 тысяч рублей были заблокированы средства, находящиеся в трех банка, напоминает RT. Представитель артиста Екатерина Успенская рассказала, как обстоят дела на самом деле. Слова пресс-секретаря цитирует телеканал "360".

"Все неправда. Счета не заблокированы", – пояснила женщина.

При этом представитель певца не стала отрицать, что в конце прошлого месяца с ее подопечного было взыскано около восьми миллионов рублей. Подобная практика распространена в отношении тех граждан страны, которые по разным причинам забывают о необходимости оплачивать налоговые обязательства.

Отметим, что сейчас стена забвения в отношении Филиппа Киркорова начинает разрушаться. Накануне стало известно, "почти голый" король отечественного шоу-бизнеса вновь займет почетное место председателя жюри в шоу "Маска". Вместе с экс-супругом опальной Аллы Пугачевой, сбежавшей из России, угадывать имена исполнителей будут Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Кто из артистов будет под масками, зрители узнают в пятом сезоне шоу.

12 февраля 2024, 07:40
Филипп Киркоров. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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