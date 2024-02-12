Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова

Представитель певца не стала молчать и прокомментировала ситуацию, которая сейчас складывается у звезды.

Филипп Киркоров попал в поле зрения ряда компетентных органов после участия в скандальной вечеринке. Настя Ивлеева, пожелавшая видеть "почти голых" гостей, не осознала весь масштаб последующего хайпа. Примадонн отечественной эстрады остался без новогодних корпоративов. Более того, кадры с участием Филиппа Киркорова были вырезаны из ряда программ, которые вышли в эфир в первые дни 2024.

Ранее в информационной повестке замелькали заметки об якобы аресте счетов певца, сообщает "Царьград" . Писали о том, что из-за долга в 47 тысяч рублей были заблокированы средства, находящиеся в трех банка, напоминает RT. Представитель артиста Екатерина Успенская рассказала, как обстоят дела на самом деле. Слова пресс-секретаря цитирует телеканал "360".

"Все неправда. Счета не заблокированы", – пояснила женщина.

При этом представитель певца не стала отрицать, что в конце прошлого месяца с ее подопечного было взыскано около восьми миллионов рублей. Подобная практика распространена в отношении тех граждан страны, которые по разным причинам забывают о необходимости оплачивать налоговые обязательства.

Отметим, что сейчас стена забвения в отношении Филиппа Киркорова начинает разрушаться. Накануне стало известно, "почти голый" король отечественного шоу-бизнеса вновь займет почетное место председателя жюри в шоу "Маска". Вместе с экс-супругом опальной Аллы Пугачевой, сбежавшей из России, угадывать имена исполнителей будут Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Кто из артистов будет под масками, зрители узнают в пятом сезоне шоу.