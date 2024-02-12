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Понедельник 12 февраля

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Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал

Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал
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Ведущая не согласилась с тезисами, которые прозвучали в эфире на всю страну

42-летняя женщина удивилась, когда посмотрела две программы о себе. Она не согласилась с доводами, которые прозвучали с экрана телевизора в минувшие выходные. Ксения Собчак объявила, что намерена подать в суд на федеральный канал, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Жена режиссера Константина Богомолова утверждает, что все показанное и рассказанное не соответствует действительности. Более того, редакторы программы не спрашивали разрешения, когда брали фотографии звезды из ее социальных сетей, дополняет телеканал "360" информацию о подготовке иска.

"Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов. Бессмысленно, наверное, но вдруг", – написала ведущая.

"Царьград" уточняет, что в эфире программы были затронуты различные темы, в том числе: подготовка к выборам президента в качестве кандидата, заработки Ксении Собчак, отказ от интервью с блогером со стороны известных лиц, а также уголовное преследование экс-коллег телеведущей. По мнению женщины, все факты сфабрикованы, в эфире не прозвучало ничего настоящего.

Напомним, что к своему возрасту Ксения Собчак прошла большой путь. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга начинала карьеру на ТВ с участия в реалити-шоу. Она выводила из себя зрителей проекта "Блондинка в шоколаде", помогала строить любовь молодым людям, когда вела "Дом-2". Позже ушла в политику, активно поддерживая разных кандидатов. Сейчас женщина сосредоточилась на журналистике.

12 февраля 2024, 06:38
Ксения Собчак. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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