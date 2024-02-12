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Понедельник 12 февраля

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"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну

"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну
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Многодетный отец рассказал, какая судьба ждет его дочь

Солист легендарной группы "Руки вверх" сейчас активно занимается продвижением своих детей. Он создал музыкальный проект для сына Энджела. Мальчик снимается в клипах и поет песни. мотив которых знаком для поклонников его отца. При этом талантливый ребенок интересен своим сверстникам. Для дочери Ники Сергей Жуков решился на съемки сериала. Первый сезон "Плаксы" зрители встретили великолепно, сообщает "Пятый канал".

Певец раскрыл семейную тайну. Оказалось, что Ника Жукова так полюбилась зрителям, что у сериала будет продолжение. Более того, Сергей даже приоткрыл часть сюжета.

"Во втором сезоне мы хотим еще больше открыть граней интересных подростковых мыслей, проблем, и мы уже перейдем к самому важному – внутренней проблеме подростков. Мы придумали очень интересный сюжет. Жаль, что пока он еще в работе", — сказал знаменитость .

Напомним, осенью прошлого года вышла первая серия "Плаксы". Продюсером, сценаристом и композитором сериала выступил Сергей Жуков. Главную роль сыграла его дочь. В центре истории девочка-подросток, которая переехала из столицы в провинциальный город. Школьница сталкивается с буллингом со стороны новых одноклассников. Юная москвичка пытается самостоятельно решить проблемы, которые сваливаются на ее голову.

Трогательный образ Ники Жуковой покорил зрителей. Отметим, что для девушки роль не стала первой. Она дебютировала в кино в 2022 году, сыграв в комедии "Артек. Большое путешествие". В будущем дочь Сергея Жукова мечтает стать актрисой.

12 февраля 2024, 06:02
Сергей Жуков. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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