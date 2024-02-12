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Понедельник 12 февраля

03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков 12:59Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел 12:26Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 12:10"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда 11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09:02Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара 08:46Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру 08:13Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать 07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер
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"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников

"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников

Для Елизаветы Базыкиной проект стал самым успешным за всю карьеру

23-летняя актриса стала популярной после участия в съемках сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Фильм, уже ставший культовым, открыл новые лица в отечественном кинематографе. Это и Рузиль Минекаев, и Леон Кемстач, и Слава Копейкин. Елизавета Базыкина также включена в число "открытий" года. При этом ранее актриса уже работала и на сцене театра, и перед объективом камеры, сообщает "Пятый канал".

Накануне в столице во время очередного светского мероприятия Елизавета Базыкина решилась на откровенное признание. Оказалось, что несмотря на популярность "Слова пацана", молодую женщину игнорируют в общественных местах.

"Я хожу с теми же волосами, я не поменяла вес. Крашусь иногда больше, поярче, иногда как-то менее ярко. Но все равно почему-то не узнают», — поделилась актриса.

При этом аккаунт исполнительницы роли Наташи – девушки Вовы Адидаса, продолжает набирать подписчиков. Сейчас "в друзьях" у женщины уже около полумиллиона жителей и России, и других стран.

Стоит отметить, что ранее Елизавета Базыкина снималась с известными актерами. Среди ее партнеров были Саша Петров, Данила Козловский. Отметил невероятное трудолюбие и актерскую пластичность молодой женщины мэтр отечественного кино Валерий Тодоровский. В 2022 году он пригласил Елизавету в свой сериал "Надвое". После участия в "Слове пацана" ее уже задействовали в новых проектах: "ГДР" и "Комбинация". В скором времени сериалы появятся на медиа-платформах. критики считают, что у Елизаветы Базыкиной блестящее будущее на отечественной сцене.

12 февраля 2024, 03:37
Елизавета Базыкина. Фото: © Pavel Kashaev\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com
Кадр: скриншот youtube.com

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