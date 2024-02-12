"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников

Для Елизаветы Базыкиной проект стал самым успешным за всю карьеру

23-летняя актриса стала популярной после участия в съемках сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Фильм, уже ставший культовым, открыл новые лица в отечественном кинематографе. Это и Рузиль Минекаев, и Леон Кемстач, и Слава Копейкин. Елизавета Базыкина также включена в число "открытий" года. При этом ранее актриса уже работала и на сцене театра, и перед объективом камеры, сообщает "Пятый канал".

Накануне в столице во время очередного светского мероприятия Елизавета Базыкина решилась на откровенное признание. Оказалось, что несмотря на популярность "Слова пацана", молодую женщину игнорируют в общественных местах.

"Я хожу с теми же волосами, я не поменяла вес. Крашусь иногда больше, поярче, иногда как-то менее ярко. Но все равно почему-то не узнают», — поделилась актриса.

При этом аккаунт исполнительницы роли Наташи – девушки Вовы Адидаса, продолжает набирать подписчиков. Сейчас "в друзьях" у женщины уже около полумиллиона жителей и России, и других стран.

Стоит отметить, что ранее Елизавета Базыкина снималась с известными актерами. Среди ее партнеров были Саша Петров, Данила Козловский. Отметил невероятное трудолюбие и актерскую пластичность молодой женщины мэтр отечественного кино Валерий Тодоровский. В 2022 году он пригласил Елизавету в свой сериал "Надвое". После участия в "Слове пацана" ее уже задействовали в новых проектах: "ГДР" и "Комбинация". В скором времени сериалы появятся на медиа-платформах. критики считают, что у Елизаветы Базыкиной блестящее будущее на отечественной сцене.