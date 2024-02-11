Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной

Стало известно, кому достанется все наследство Наталии Гулькиной.



Группа "Мираж" существует уже почти 40 лет, и в последнее время переживает новую волну популярности благодаря сериалу "Слово пацана". А солистки группы уже долгое время остаются востребованными на разных мероприятиях и праздниках. Но, как оказалось, они думают о будущем и не надеются на бесконечный успех.

59-летняя Наталия Гулькина чувствует себя молодой и активной, но заранее решила позаботиться о будущем, которое неминуемо. Она призналась, что ее завещание уже есть, оно составлено. Так, артистка определила своих наследников.

У экс-солистки группы "Мираж" двое детей – 40-летний сын и 25-летняя дочь. Именно они и получат имущество певицы после ее ухода. Она завещала каждому по квартире, чтобы обеспечить детей жилплощадью.

"Завещание давным-давно написала. Там все, что нажито непосильным трудом", – поделилась Наталия с журналистами, дав понять, что судьба ее наследства уже решена.

Она решила заранее побеспокоиться о разделе имущества, чтобы дети не переругались и не чувствовали себя обделенными. Хотя Наталия Гулькина продолжает выступать, потому что теперь хочет заработать на квартиру для себя. А значит, впереди у нее еще много творческих планов и ярких концертов на радость поклонникам.