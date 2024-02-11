"Тошнит": известный блогер избил Милохина

В новом выпуске фрик-боев Epic Fighting Championship Рома Желудь вызвал на поединок Даню Милохина из-за давней обиды. Блогер не принял вызов, но бой все-таки состоялся.

После того, как Рома Желудь негативно высказался о тиктокерах, Даня Милохин был возмущен. Конфликт годовой давности получил свое развитие. Рома Желудь вызвал Милохина на поединок в Epic Fighting Championship.

Во фрик-боях Epic Fighting Championship состязаются звезды интернета. Это всегда зрелищно, ярко и интересно. В новом выпуске Желудь действительно сразился с Милохиным, но это был не Даня, а его брат Илья. Перед боем участники готовились в течение двух недель.

На первых же секундах Милохин сбил с ног Желудя, но он быстро перехватил инициативу. Во втором раунде Илья был избит настолько, что захотел закончить бой. Комментаторы уже пророчили триумф Желудю, но Милохин в последний момент собрался и выхватил победу.

"Для меня победа выйти в третий раунд, когда я уже хотел сдохнуть", – прокомментировал свое поражение Рома Желудь.

Илья Милохин тоже был без сил после поединка и даже не смог порадоваться своей победе. Он признался, что у него давно не было спаррингов, поэтому он немного потерял форму.

А вот его известный брат Даня Милохин сейчас живет в Дубае и загорелся идеей стать профессиональным бойцом ММА. Он отказался от боя с Ромой Желудем, потому что якобы не сомневается в своей победе.