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Воскресенье 11 февраля

17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков 12:59Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел 12:26Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 12:10"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда 11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09:02Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара 08:46Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру 08:13Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать 07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер 07:13Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу 06:45Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу 06:09Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать 05:43Телефон быстро разряжается: пять эффективных способов решения проблемы 05:05Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем
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"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова

"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова
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Ольга Бузова никак не может забыть своего бывшего мужа. Многие уверены, что она до сих пор любит Дмитрия Тарасова.

Ольга Бузова очень активно занимается своей карьерой и творчеством. Она поет, ведет телешоу и делится моментами жизни в своем блоге. Вся ее жизнь расписана по минутам, но личная жизнь популярной ведущей все еще остается неустроенной. После романа с Давидом Манукяном Бузова не рассказывает о своих отношениях и находится в поиске второй половинки.

Недавно Ольга решила откровенно поговорить с журналистами и ответила на вопросы про отношения с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Многие считают, что она до сих пор любит экс-супруга, потому что в последнее время очень часто вспоминает об отношениях с ним. Она призналась, что Тарасова – это ее прошлое, без которого не может складываться будущее.

"Я не могу взять и стереть из памяти, потому что мы были вместе долгие годы — 5 лет. И были счастливые моменты", – добавила Бузова.

Исполнительница хита "Мало половин" не понимает, как можно забыть эту часть своей жизни, и считает нормальным рассказывать об этом. А вот оскорбления, ложь и провокации, по мнению Ольги Бузовой, – это уже не очень хорошо. Она хочет вспоминать свой неудавшийся брак только с хорошими эмоциями и не копаться в обидах и ссорах прошлого.

11 февраля 2024, 16:15
Ольга Орлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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